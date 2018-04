Mit dem Aston Martin Lagonda haben die Briten 2014 eine neue Luxus-Limousine angekündigt, die nur an ausgewählte Kunden verkauft werden soll. Das in erster Linie an langjährige Kunden der Marke gerichtete Angebot soll in Sachen Design und Luxus Maßstäbe setzen – Exklusivität genießt dabei offenbar eine höhere Priorität als das übliche Streben nach hohen Verkaufszahlen. Angetrieben wird der Aston Martin Lagonda von einem leistungsstarken Zwölfzylinder-Motor. Wann genau der Lagonda auf den Markt kommt, verrät Aston Martin noch nicht.