Als langjähriger VW- und Audi-Veredler darf Abt auf dem GTI-Treffen 2019 nicht fehlen. Mit diesen Highlights reist der Tuner aus Kempten an den Wörthersee!

Natürlich ist auch Abt auf dem GTI-Treffen 2019 (29. Mai bis 1. Juni) vertreten. Gemeinsam mit H&R präsentiert der Tuner aus dem Allgäu einen VW T6, der zum Teambus für den Rennfahrer Daniel Abt umgebaut wurde. Das Design des DA-Teambus ist farblich an das des legendären GMC Vandura des A-Team angelehnt und strahlt abwechselnd in rot, schwarz und grau. Ein Abt-Aerodynamik-Paket, rote 20-Zoll-Leichtmetallräder vom Typ Sport GR und ein Abt-Endschalldämpfer mit schwarzen Rohren unterscheiden den Bulli deutlich von seinem amerikanischen Vorbild. Dem serienmäßigen 204 PS starken 2,0-Liter Diesel entlockt Abt mittels Zusatzsteuergerät 235 PS und maximal 490 Newtonmeter Drehmoment. Mehr zum Thema: Abt-Tuning für VW

GTI-Treffen 2019 im Video:

Abt auf dem GTI-Treffen 2019