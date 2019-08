Der Abarth 124 Spider ist eine Homage an den Fiat 124 Abarth Rally von 1972 und sorgt seit 2016 für Emotionen. Der 1,4-Liter Turbo-Vierzylinder sorgt in Verbindung mit der "Record-Monza"-Auspuffanlage für einen bassigen Sound und Gänsehaut. Der 1060 Kilogramm leichte Italiener mit Hinterradantrieb und Sechsgang-Getriebe ist mit seinen 170 PS schnell und agil. Null auf 100 km/h schafft er in 6,8 Sekunden und wer auf dem Gas bleibt, erreicht einen Topspeed von 232 km/h. Der Preis liegt bei 33.000 Euro. Wer noch eine Schüppe drauflegen will: es gibt auch den Abarth 124 GT, der mit Karbon-Hardtop und ultraleichten OZ-17-Zoll-Leichtmetallfelgen der Größe 205/45 R17 W84 ein Leichtgewicht bleibt.