Ein ähnlicher Corona Mark II steht heute in der Toyota Classic Collection in Köln-Marsdorf.

1973 kam Corona schon einmal nach Deutschland, aber auf vier Reifen und mit Toyota-Logo: Vor knapp 50 Jahren sollte der Toyota Corona die deutsche Mittelklasse aufmischen und schaffte es sogar auf die Titelseite der AUTO ZEITUNG!

Als das Corona-Bier hierzulande noch nicht bekannt war und der Virus schon gar nicht, gelangte schon einmal ein Corona nach Deutschland: Der Toyota Corona. Ab 1973 kam die Mittelklasse-Limousine zu uns, wo die AUTO ZEITUNG sie prompt auf Herz und Nieren testete. In Heft 3/1973 lieferte sich ein roter Corona ein packendes Duell mit dem Mittelklassen-Platzhirsch Opel Rekord. "Wann überholen die Japaner die Deutschen?", stand damals groß auf dem Titel. Gut, zum Überholmanöver kam es noch nicht. Aber die Tester lobten schon vor knapp 50 Jahren unter anderem die reichhaltige Ausstattung des Japaners. Auf dem Heimatmarkt hatte sich der Corona längst zum Zugpferd von Toyota etabliert: Seit Ende der 1960er-Jahre dominierte er sein Segment, noch vor dem ebenfalls sehr populären Datsun Bluebird. Die ersten Modelle ab 1957 hießen noch Toyopet Corona und zielten auf die Oberklasse unterhalb des Flaggschiffs Crown ab. Mit der Einführung des edleren Corona Mark II zehn Jahre später quetschten die Japaner sogar noch ein Modell in das prestigeträchtige Segment. In zweiter Generation durfte der Corona dann endlich nach Deutschland, als Spitzenmodell von Toyota. Mehr zum Thema: Der Toyota 2000 GT ist ein unwiderstehlicher Klassiker

Toyota Corona in Japan sogar als Sportvariante