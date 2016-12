Audi Q8 (2017): Neue Fotos (Update!)

Schon im Laufe 2017 bringt Ingolstadt sein erstes Luxus-SUV mit Coupé-Anmutung an den Start: Pläne für den neuen Audi Q8 (2017) wurde von Audi-Chef Rupert Stadler bereits 2015 bestätigt. In der Größe des Q7 und auch auf dessen Basis, soll der neue Audi Q8 ...

Schon im Laufe 2017 bringt Ingolstadt sein erstes Luxus-SUV mit Coupé-Anmutung an den Start: Pläne für den neuen Audi Q8 (2017) wurde von Audi-Chef Rupert Stadler bereits 2015 bestätigt. In der Größe des Q7 und auch auf dessen Basis, soll der neue Audi Q8 (2017) in der noch recht jungen Klasse der SUV-Coupés seinen Platz erkämpfen – und natürlich insbesondere die Konkurrenz aus München und Stuttgart ins Visier nehmen. Der Q8 (2017) soll im Vergleich zum Plattform- und Technikspender aber deutlich sportlicher ausfallen, nicht zuletzt wegen der abfallende Dachlinie im Stile eines Audi Sportbacks. Da sich der Audi Q8 (2017) vor allem durch seine aufgewerteter Ausstattung absetzen soll und gleichzeitig nicht den Anspruch hat, ein Raumwunder zu sein, halten wir Einzelsitze im Fond für absolut denkbar.

Bildergalerie: Audi Q8 (2017)

Audi SQ7 im Video:

Der Audi Q8 auf Q7-Basis macht Eindruck

Wie sein kastiger Bruder profitiert auch der Audi Q8 (2017) vom Audi-Leichtbau und kommt serienmäßig mit Allradantrieb. Bei den Motoren greift der Audi Q8 natürlich auf die Q7-Palette zurück. Ob Vierzylinder zum Einsatz kommen, bleibt offen – schließlich soll der Audi Q8 (2017) vor allem in China, im Nahen Osten und in den USA auf Kundenfang gehen. Aber Sechszylinder- wie Achtzylinder-Diesel sind ein Muss! Ebenso dürfte es den Audi Q8 (2017) auch als Hybridversion geben, für sportlichere Gemüter als S- oder RS-Version. Das Infotainment-System inklusive Virtual-Cockpit und zahlreichen Assistenten bis hin zum Head-Up Display werden wir auch im Audi Q8 (2017) erleben. Andere Sonderausstattungen wie die vom Audi R8 LMX bekannten Laser-Scheinwerfer könnten auch ihren Weg in den Q8 (2017) finden, um den Luxus-Anspruch des SUV-Coupé zu unterstreichen.

Alexander Koch