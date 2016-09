Alfa Romeo Giulietta Facelift (2016): Preis, Motoren

Die Alfa Romeo Giulietta ist seit fünf Jahren auf dem Markt. Die Zeit ist also reif für ein Facelift. Die Bilder der neuen Alfa Giulietta (2016) zeigen, dass ...

Die Alfa Romeo Giulietta (2016) erhält mit dem Facelift ein strafferes Design und neues Infotainment. Außerdem löst das neue Topmodell "Veloce" das bisherige namens "Quadrifoglio" ab. Stärkster Motor ist ein 1,8-Liter-Turbo mit 240 PS. Die Preise starten ab 21.190 Euro.





Die Alfa Romeo Giulietta ist seit fünf Jahren auf dem Markt. Die Zeit ist also reif für ein Facelift. Die Bilder der neuen Alfa Giulietta (2016) zeigen, dass die Italiener beim Facelift des Kompakten behutsam vorgegangen sind. Giulietta trägt nun eine überarbeitete Frontschürze mit neu gestaltetem Kühlergrill. Am Heck spendiert Alfa Romeo seinem Kompakten einen neuen, dominanteren Diffusor. Die Rückleuchten der Alfa Romeo Giulietta blieben unverändert. Obendrein sollen neue Felgendesigns die Alfa Romeo Giulietta fit für die zweite Lebenshälfte machen. Das hier gezeigte Topmodell "Veloce" mit deutlich sportlicher gezeichneten Schürzen und schwarzen Außenspiegeln ersetzt das bisherige Spitzenmodell "Quadrifoglio" – der Name soll der neuen Giulia vorbehalten bleiben.



Preis Alfa Romeo Giulietta (2016) ab 21.190 Euro

Im Innern erhält die neue Alfa Romeo Giulietta nicht nur spür-, sondern auch sichtbare Neuerungen. Das auffälligste Merkmal der Facelift-Giulietta ist das neue Lenkrad. Zudem hält das bereits von Fiat und Jeep bekannte Navigationssystem Uconnect mit Touchscreen in der Alfa Romeo Giulietta Einzug. Auf Motorenseite bleibt alles beim Alten, bedeutet: Bei den Benzinern sorgen drei 1,4-Liter-Turboaggregate mit 120 bis 170 PS für den Vortrieb, abgerundet durch das dem Topmodell Veloce vorbehaltenen 1,8-Liter-Turbo mit 240 PS. Bei den Selbstzündern darf der Giulietta-Fahrer zwischen dem 1,6-Liter-Diesel mit 120 PS sowie dem Zweiliter-Aggregat mit 150 PS oder 175 PS wählen. Der Marktstart des Giulietta-Facelifts wird für Mitte bis Ende 2016 ab Preisen von rund 22.200 Euro erwartet. Die Alfa Romeo Giulietta Veloce startet bei 34.900 Euro. Mehr zum Thema: Alfa Romeo Giulietta Kaufberatung



Alexander Koch