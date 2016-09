Porsche 924 Carrera GTR: Auktion

Exotisch, ungeschliffen, abenteuerlich. So oder so ähnlich könnte man diesen Porsche 924 Carrera GTR von 1981 beschreiben, der jetzt beim Auktionshaus Silverstone Auctions zum Verkauf steht. Der seltene Sportler ist quasi fabrikneu, hat nur knapp 100 Kilometer abgefahren.



Einen Vintage-Porsche zu fahren ist ein Traum vieler, aber ohne Frage ein teurer Traum. Wer einen alten 911er oder Porsche 356 besitzen möchte, muss schon einige Millionen berappen. Doch es gibt auch Porsche abseits dieser enormen Hausnummern, die zwar nicht den gleichen Klang wie die großen Namen haben, dafür aber weniger kosten und echte Hingucker sind. Der Porsche 924 Carrera GTR ist so ein Kandidat und schreit "80er" aus jeder Pore. Das auffällige Vehikel mit dem Charme vergangener Sportwagen-Gloria steht jetzt beim englischen Auktionshaus Silverstone Auctions zum Verkauf und ist dort mit einem unschlagbaren Schätzwert von 600.000 bis 700.000 Euro gelistet. Für Porsche-Standards also ein echtes Schnäppchen. Aber was bekommt man dafür?

Bildergalerie: 380-PS-Porsche für 600.000 Euro

Porsche 924 GTR in quasi neuem Zustand

Einiges! In den 80ern war der 924 Carrera GTR die ultimative Evolution des straßentauglichen Sport-Coupés. Sein rustikales Äußere atmet noch heute den Abenteuergeist dieser Zeit, der künftige Besitzer wird sich also vermutlich nie anhören müssen, einen typischen Porsche zu fahren. Der GTR bringt natürlich auch die entsprechende Leistung mit sich, heißt in Zahlen 380 PS, die von einem aufgeladenen 2,0-Liter-Vierzylinder generiert werden. Eine einstellbare Aufhängung, Vierkolben-Bremsen und ein eingebauter Überrrollkäfig künden außerdem von einer Vergangenheit auf dem Racetrack, etwa bei Le Mans 1982, wo ein Carrera GTR den Klassensieg errang. Der zur Versteigerung angebotene 924 kommt allerdings quasi fabrikneu daher, nämlich aus dem Besitz eines japanischen Sammlers, der gerade einmal 100 Kilometer damit weggebügelt hat.

Mehr zum Thema: Porsche 911 GT1 Evo zum Verkauf

Julian Islinger