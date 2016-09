Opel Astra OPC Line: Sportpaket

Mit dem neuen Sportpaket OPC Line pfeilt der neue Opel Astra nochmals schärfer in den Fahrtwind. Die Frontschürze der OPC Line lässt den Astra extra tief am Asphalt schnuppern. Dafür sorgen die markanten Ausbuchtungen, die an die Stelle der Nebelscheinwerfer treten. Horizontal verlaufenden Lamellen-Einsätze ...

Ab sofort kommt der Opel Astra noch markanter daher – zumindest, wenn man es möchte. Opel bringt nämlich ein OPC Line-Sportpaket für den Opel Astra heraus.



Mit dem neuen Sportpaket OPC Line pfeilt der neue Opel Astra nochmals schärfer in den Fahrtwind. Die Frontschürze der OPC Line lässt den Astra extra tief am Asphalt schnuppern. Dafür sorgen die markanten Ausbuchtungen, die an die Stelle der Nebelscheinwerfer treten. Horizontal verlaufenden Lamellen-Einsätze der OPC Line nehmen die Optik des neu gestalteten Kühlergrills auf. Die sportliche Linienführung der OPC Line führen auch neue Seitenschweller am Opel Astra fort. Steht die neue Astra-Generation bereits ab Werk recht dynamisch da, lässt das OPC Line-Sportpaket den Kompakten jetzt erst recht tief, breit und satt auf der Straße stehen. Dafür sorgt die bei der OPC Line neu gestalteten Heckschürze: Das Kennzeichen wird von ausgeprägten Sicken umrahmt. Zudem verlaufen die Katzenaugen am Heck des Opel Astra nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Mehr zum Thema: Neuer Opel Astra K im Kompaktwagen-Vergleich

Bildergalerie: OPC Line für neuen Opel Astra

Alle Fakten zum Opel Astra im Video:

OPC Line für Opel Astra kostet 1150 Euro

Wer die OPC Line beim neuen Opel Astra wählt, hat die Wahl zwischen sechs Metallic-Tönen – Sovereign Silver, Mineral Black, Deep Sky Blue, Dark Caramel, Cosmic Grey, Emerald Green – und zwei Brillant-Lackierungen – Summit White und Absolute Red. Das OPC Line-Paket, das dem Astra-Fünftürer in der Active-, der Dynamic- und der Innovation-Ausstattung deutlich sportlicher macht, kostet 1150 Euro. Und wem das noch nicht reicht, kann den Look des neuen Opel Astra mit speziellen Außenspiegelblenden in Carbon-Optik oder gebürstetem Aluminium (99,50 Euro) und Nebelscheinwerfereinfassungen (85,50 oder 95,50 Euro) weiter verschärfen. Mehr zum Thema: Das kostet der Astra Sports Tourer



