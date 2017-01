Hyundai Genesis (2014): Preis & Informationen (Update!)

Die Allrad-Limousine Hyundai Genesis (2014) ist in Europa das neue Flaggschiff der Koreaner. Die Sportlimousine steht in Konkurrenz mit E-Klasse und Co. und startet zum Preis von 65.500 Euro!



Mit dem Hyundai Genesis (2014), der in den USA mittlerweile unter Hyundais Luxusmarke Genesis firmiert, möchten die Koreaner eine Alternative zur etablierten Oberklasse anbieten. Trotz Außenseiterstatus ist der Genesis (2014) aber weder schüchtern, noch besonders bescheiden: Das Design entspricht dem europäischem Geschmack, hat fließende Formen und braucht neben der Konkurrenz aus Süddeutschland nicht verstecken. Auch nicht der Preis, der für einen wahrlich umfangreich ausgestatteten Hyundai Genesis (2014) bei 65.500 Euro startet. So gehört zum Einstiegspreis ebenso der 3,8 Liter große und 315 PS starke V6-Motor mit 397 Newtonmeter Drehmoment und einer Achtgangautomatik, als auch eine schier nicht enden wollende Liste an Assistenzsystemen. Doch bleiben wir vorerst beim großvolumigen Motor, der den fast fünf Meter langen und immerhin 2,15 Tonnen schweren Genesis (2014) in 6,8 Sekunden auf Tempo 100 treibt. Auf der Landstraße nimmt der Luxus-Koreaner mit Allradantrieb den Spurt von 80 auf 120 km/h in 4,3 Sekunde. In der Spitze schafft der Hyundai Genesis (2014) elektronisch begrenzte 240 km/h. Standesgemäß ist auch der Verbrauch, der mit 11,6 Litern im Schnitt wohl erwartbar ausfällt. Die Serienausstattung des Hyundai Genesis (2014) umfasst unter anderem einen Totwinkel-Assistenten, einen autonomen Notbremsassistenten, einen Querverkehr-Assistenten und einen Einparkassistenten.

Preis: Hyundai Genesis (2014) ab 65.500 Euro

Zwar bietet Hyundai für den Genesis (2014) kein LED-Licht an, dafür leuchtet die Limousine aus Bi-Xenon-Scheinwerfern mit adaptivem Fahrlicht und Fernlicht-Assistenten. Die Nebelscheinwerfer und die Rückleuchten sind hingegen in LED-Technik gebaut. Im Innern verwöhnt der Hyundai Genesis (2014) mit einem Navigationssystem, dass sich wahlweise über den 9,2 Zoll großen Touchscreen oder über das beheizte Multufunktionslenkrad bedienen lässt. Um in der großen Limousine stets den Überblick zu bewahren, stattet Hyundai den Genesis (2014) ab Werk mit einer Rückfahrkamera und einer Rundum-Ansicht aus. Die Passagiere dürfen sich in wahlweise beigem, schwarzem oder braunem Leder räkeln, sich im Winter von der Sitzheizung aufwärmen oder im Sommer von der Sitzkühlung erfrischen lassen. Vor ihren Augen zieren die Türen und das Armaturenbrett des Hyundai Genesis (2014) einen Mix aus Holz- und Alu-Dekor. Die immense Serienausstattung des Genesis (2014) garniert Hyundai zudem mit einer fünfjährigen Garantie.



Alexander Koch