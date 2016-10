Die Themen in AUTO ZEITUNG 22/2016: Alle kommenden Audi-Neuheiten, spannende Vergleichstests u.a. mit Audi Q2, Mercedes E-Klasse T-Modell, Leserwahl mit attraktiven Preisen und großer Winterreifen-Test.



Bislang fahren die deutschen Automobilhersteller bei der Elektromobilität hinterher. Nissan Leaf und Tesla heißen die meist verkauften Elektroautos der Welt, gefolgt vom BMW i3, dem einzigen deutschen Hersteller, der bislang die Elektromobilität mit eigenständigen Modellen eingeläutet hat. Doch da beginnt schon das Malheur. BMW schreibt mit seiner i-Reihe rote Zahlen, und Tesla ist hoch verschuldet. Vor diesem Hintergrund haben sich die ingenieursgetriebenen deutschen Hersteller bislang schwer getan, in die Elektromobilität zu investieren. Denn sie wissen: In absehbarer Zeit ist kein Geld damit zu verdienen. Es ist eine Investition in die Zukunft. Mit dem Fortschreiten der Elektrifizierung kommen zudem neue Anbieter in den Markt, siehe Tesla oder auch die immer wieder genannten IT-Konzerne Apple und Google, die ebenfalls Elektroautos planen. Dabei haben die Deutschen viel zu verlieren. Ihre Kernkompetenz sind nun mal die klassischen Verbrenner. Bei den Motoren sind sie führend: Vom 16- bis zum 3-Zylinder bieten deutsche Hersteller das komplette Programm, ebenso bei der Getriebefertigung und der Fahrdynamik. All dies wird bei der Elektromobilität keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Global betrachtet müssen die deutschen Hersteller also auf den E-Mobility-Zug aufspringen – ob sie wollen oder nicht.

Auf dem Autosalon Paris 2016 gehen sie in die Offensive. Allen voran Volkswagen: Die Wolfsburger möchten endlich den Ruß des Diesel-Skandals abschütteln und mit Elektromobilität wieder überzeugen. Dafür machen sie gleich Nägel mit Köpfen. VW startet als Erster mit einem extra entwickelten, modularen Elektrobaukasten durch. Das neue Show-Car I.D. verfügt über ein Konzept, das von vornherein weder Verbrennungsmotoren noch Getriebe vorsieht. Der große Vorteil: Das Auto, das ohne Spritzwand auskommt, ermöglicht eine deutlich bessere Raumausnutzung auf einer relativ geringen Verkehrsfläche – wichtig für den Einsatz in den Mega-Citys. Die Reichweite soll rund 400 Kilometer betragen. Zwischen 400 und 500 Kilometer müssen künftige Elektrofahrzeuge auf jeden Fall schaffen, um eine größere Akzeptanz zu erlangen, so das Ergebnis von Verbraucherumfragen. Einen anderen Weg beschreiten Audi und Mercedes. Die beiden Premiumhersteller setzen auf SUV-Konzepte. Noch gibt es nur ein rein elektrisch angetriebenes SUV, das Tesla Model X. Die Deutschen wollen Tesla aber nicht noch einmal so viel Vorsprung wie beim Model S gewähren. Elon Musk hat ja bereits das Model 3 angekündigt. Angeblich gibt es mehr als 300.000 Vorbestellungen, aber noch lange keine Fertigungsstätte. Diesen Wettlauf möchten die Deutschen für sich entscheiden – und zumindest Audis Battery Electric Vehicle (BEV), das e-tron heißen wird, soll spätestens 2018 erscheinen. Auch Opel bringt mit dem Ampera-e ein reinrassiges Elektroauto auf den Markt. Das Crossover-Modell soll ohne Ladestopp etwa 400 Kilometer weit kommen.

Kommt das Elektroauto jetzt auch emotional in Fahrt?

Noch stehen die meisten Kunden in Deutschland der neuen Technologie abwartend gegenüber. Doch die Infrastruktur der Ladesäulen soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden, die Reichweiten der Autos werden zunehmen und die Preise mit steigender Produktion langsam fallen. Elektroautos müssen aber auch emotionaler auftreten. So könnten die Fahrzeuge einen Sound produzieren und die Innenräume weniger nüchtern gestaltet sein. Audi-Chef Rupert Stadler hat die Zeichen der Zeit bereits erkannt: "Man muss dem Elektroauto eine Seele geben."

Neben dem Schwerpunkt Elektromobilität und den übrigen Neuheiten aus Paris haben wir erste Vergleichstests mit Mercedes E-Klasse T-Modell, Fiat 124 Spider und Seat Ateca gegen ihre härtesten Gegner. Im Sonderheft Faszination Audi beleuchten wir unter anderem die wichtigen Neuheiten Q5 und A5 Sportback und feiern 40 Jahre Fünfzylinder. Ihre Meinung ist bei der Auto Trophy 2016 gefragt, denn bei unserer großen Leserwahl suchen wir die Ihrer Meinung nach besten Autos der Welt. Mitmachen lohnt sich: Es gibt attraktive Preise im Wert von rund 200.000 Euro! Diese und viele weitere Themen lesen Sie ab Mittwoch, dem 05. Oktober 2016 in der neuen Ausgabe der AUTO ZEITUNG (22/2016).

Volker Koerdt