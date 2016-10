Fiat Abgas-Skandal: EU vermittelt

Die EU-Kommission schaltet sich in den Streit um Diesel-Abgase bei Fiat-Chrysler ein und will zwischen deutschen und italienischen Behörden vermitteln.

Im Streit zwischen Bundesverkehrsministeriums und italienischen Behörden rund um Diesel-Abgase einiger Fiat-Chrysler-Modelle schaltet sich nun die EU-Kommission als Vermittler ein.



Deutschland und Italien sind offenbar nicht in der Lage, sich auf eine gemeinsame Einschätzung der Fiat-Abgase zu einigen. Während Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CDU) einen Abgas-Skandal wittert, schätzt man die Situation in Italien offenbar völlig anders ein. Als Vermittler hat sich nun die EU-Kommission eingeschaltet, die beide Seiten an einen Tisch bringen und die Lösungsfindung beschleunigen soll. Nach Einschätzung von Experten des deutschen Kraftfahrtbundesamts (KBA) verfügen mehrere Fahrzueuge von Fiat-Chrysler-Automotive (FCA) über eine Abschaltvorrichtung, die Maßnahmen zur Abgasreinigung schon nach wenigen Minuten Fahrt deaktiviert. Eine solche Lösung würde bei den üblicherweise nicht länger als 20 Minuten dauernden Messungen zur Abgas-Qualität nicht negativ auffallen, sorgt aber in der Praxis für ein deutlich schlechteres Emissionsverhalten. Zu einer endgültigen Lösung des vermeintlichen Fiat-Abgas-Skandals muss das Einschalten der EU-Kommission allerdings nicht führen, denn deren Sprecherin betont die eingenommene Vermittlerrolle: Es geht ausdrücklich nicht darum, sich als Schiedsrichter einer der beiden Sichtweisen anzuschließen oder gar zu entscheiden, welche der beiden Sichtweisen korrekt ist. Laut italienischen Behörden stellt die Abgas-Reinigung von Fiat-Chrysler kein Problem dar.

Mehr zum Thema: Alles zum VW-Diesel-Skandal



EU-Kommission schaltet sich in Fiat-Abgas-Streit ein

Das deutsche Bundesverkehrsministerium hatte seine Vorwürfe gegen den Fiat-Chrysler-Konzern erst im September erneuert und nochmals betont, dass Diesel-Modelle der Marke Fiat eine verbotene Abschalteinrichtung nutzen. In einem Schreiben an die EU-Kommission, das Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR vorliegt, hatte Verkehrsminister Alexander Dobrindt die Kritik vor wenigen Tagen wiederholt: "Deutschland bleibt, auch im Lichte der Ergebnisse der Überprüfungen der italienischen Genehmigungsbehörde, bei seiner Auffassung, dass bei den Fahrzeugen des Herstellers Fiat-Chrysler unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut wurden." Dass die Abgas-Reinigung nach rund 20 Minuten abgeschaltet wird, bestreiten die Italiener nicht – doch die zuständigen Behörden akzeptieren die Erklärung von Fiat-Chrysler, nach der die Abschaltvorrichtung in erster Linie dem Schutz der Motoren diene, deren Lebensdauer verlängere und außerdem alle gültigen Abgas-Grenzwerte im Sinne der gültigen Messverfahren eingehalten werden. Das Bundesverkehrsministerium lehnt diese Sichtweise ab und ist der Meinung, dass die Fiat-Lösung nicht legal sein kann. Bei weiter Missachtung dieser Kritik soll das KBA sogar damit gedroht haben, den betroffenen Fahrzeugen die Typenzulassung zu entziehen.

© by WhatsBroadcast

Benny Hiltscher/dpa