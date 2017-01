McLaren P14: Genfer Autosalon 2017

Die heutige Botschaft wird weder in Maranello noch in Zuffenhausen ungehört verhallen, denn der für den Genfer Autosalon 2017 (9. bis 19. März) angekündigte McLaren P14 ...

Wenn der McLaren P14 auf dem Genfer Autosalon 2017 (9. bis 19. März) debütiert, tritt auch das Monocage-II-Chassis erstmals in Erscheinung. Über 650 PS versprechen extreme Performance.



Die heutige Botschaft wird weder in Maranello noch in Zuffenhausen ungehört verhallen, denn der für den Genfer Autosalon 2017 (9. bis 19. März) angekündigte McLaren P14 ist nicht weniger als eine donnernde Kampfansage an die Sportwagen-Elite. Die zweite Generation der Super Series debütiert in Genf und tritt in die Fußstapfen von unverschämt schnellen Fahrzeugen wie dem McLaren 675LT, dem man ganz sicher keinen Mangel an Performance vorwerfen kann. Grundlage für den neuen Supersportler ist die Monocage II genannte Carbonfaser-Karosseriestruktur, die im Vergleich mit der Fahrgastzelle der ersten Generation noch mehr Steifigkeit bei nochmals reduziertem Gewicht bieten soll. Immerhin 18 Kilogramm wollen die Engländer gegenüber einem vergleichbar ausgerüsteten McLaren 650S einsparen und ihre Rolle als Leichtbau-Experten unter den Supersportlern damit weiter festigen: Die Wettbewerber des McLaren P14 bringen zum Teil deutlich mehr Gewicht als die 1.283 Kilogramm des neuen Engländers auf die Waage. Weiter abgesenkt haben wollen die Entwickler aber nicht nur das Gesamtgewicht, sondern auch den Schwerpunkt. So soll der weiterhin von einem V8-Biturbo angetriebene McLaren 650S-Nachfolger 2017 auch beste Zutaten für ein noch schärferes Handling mitbringen.

Das Monocage II genannte Carbon-Chassis soll in den nächsten Jahren zum Herzstück der Marke werden, insgesamt sollen laut dem aktuellen Business-Plan Track22 nicht weniger als 15 neue McLaren auf die Straße kommen. Der McLaren P14 wird als erster Supersportler aus Woking von den Verbesserungen der Fahrgastzelle profitieren und seinen Insassen unter anderem dank breiterem Einstieg, tieferen Schwellern und einer verbesserten Rundumsicht mehr Komfort im Alltag bieten. Und weil Carbon nicht nur besonders leicht und stabil, sondern zumindest in den Augen von Motorsport-Fans auch wunderschön anzusehen ist, können McLaren P14-Kunden künftig die Option "Visible Monocage" wählen und ihr Auto mit unverhüllten A-Säulen aus kohlefaserverstärktem Kunststoff bestellen. Alle weiteren Details zu Technik und Design wollen die Engländer erst zur Premiere des über 650 PS starken McLaren P14 auf dem Genfer Autosalon 2017 verraten, auch eilige Naturen müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Benny Hiltscher