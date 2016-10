Mazda MX-5 RF (2017): Marktstart und Preis

Anfang 2017 startet der Mazda MX-5 RF mit versenkbarem Targa-Hardtop und charakteristischem Design, die Produktion hat bereits begonnen. Die Preise für die komfortable Alltags-Version beginnen voraussichtlich bei 29.000 Euro.



Ab Anfang Dezember können die ersten deutschen Kunden ihren Mazda MX-5 RF (2017) mit Targa-Dach verbindlich bestellen, schon jetzt haben die Japaner mit der Produktion für den europäischen Markt begonnen. Im Werk Ujina 1 liefen gestern die ersten Exemplare der neuen Fastback-Variante des Nippon-Roadsters vom Band und steigern die Vorfreude auf den Marktstart Anfang 2017. Pünktlich zur nächsten Roadster-Saison wird der kompakte Leichtbau-Klassiker mit Metall-Klappdach auch bei uns erhältlich sein und soll all jene vom MX-5 überzeugen, die sich nicht mit einem Stoffdach anfreunden können. Die dreiteilige, teilweise versenkbare Dachkonstruktion nennen die Japaner "Retractable Fastback", die beiden Höcker hinter den Sitzen bleiben dabei auch im geöffneten Zustand sichtbar und bescheren dem Mazda MX-5 RF (2017) auch bei versenktem Hardtop ein charakteristisches Design-Merkmal. Dass sich das Dach auch während der Fahrt elektrisch öffnen und schließen lässt und das Kofferraum-Volumen unverändert bei 130 Litern liegt, spricht ebenfalls für die uneingeschränkt ganzjahrestaugliche Variante. Zum Deutschland-Preis wollen sich die Japaner derzeit noch nicht offiziell äußern, wir dürfen aber von einem Grundpreis im Bereich von 29.000 Euro ausgehen.

Mazda MX-5 RF (2017) nimmt neue Zielgruppe ins Visier

Anders als bei der Version mit Softtop kann man im Mazda MX-5 RF den Grad der Freiheit individuell dosieren. So schützt die Insassen beim Offen-Fahren ein Windschott aus Acryl vor Zugluft, während sich im Gegenzug beim geschlossenen MX-5 sogar die Heckscheibe öffnen lässt, so dass der Sound den Innenraum flutet und man sich näher bei der Musik fühlt. Die kommt bei der RF-Version ausschließlich von der stärkeren der beiden Motorvarianten: Weil der 1,5-Liter-Motor mit seinen 131 PS vielleicht doch ein bisschen schmächtig wäre für den sicher ein, zwei Zentner schwereren Komfort-Roadster, belassen es die Japaner für ihren neuen Mazda MX-5 RF beim 2,0-Liter-Motor mit 160 PS, den sie wahlweise als Handschalter oder als Gipfel der Anbiederung an den Alltag sogar mit Automatik ausliefern. Natürlich ist auch das Retractable Fastback im Grunde nichts anders als eine alternative Dachkonstruktion. Doch weil sie nicht nur die Silhouette verändert, sondern den Charakter des Autos, könnte sie die Zielgruppe für den Mazda MX-5 tatsächlich erweitern und ganz nach dem Vorbild des 911 Targa eine eigenständige Position im Portfolio beziehen. Das dient nicht zuletzt dem Bestandsschutz für den legendären Sportwagen, denn wer etwas bewahren möchte, der müsse es immer wieder neu erfinden, sagt Projektleiter Yamamoto.

Benny Hiltscher/Thomas Geiger