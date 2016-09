Hyundai i30: Autosalon Paris 2016 (Update)

Mit viel Selbstbewusstsein und großen Plänen debütiert der Hyundai i30 auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober). Wir haben die ersten Fotos von der Messe und alle Infos.



Den schnellen Ruhm seines Vorgängers dürfte der Hyundai i30 bei seiner Premiere auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) kaum erleben, aber einen solchen Glücksfall wie vor fünf Jahren kann man schließlich auch nicht planen. Damals sorgte ausgerechnet Volkswagen-Chef Winterkorn mit seiner anerkennenden Feststellung "Da scheppert nichts" für enorme Aufmerksamkeit und verpasste dem i30 ungewollt einen kleinen Ritterschlag, der dem Erfolg des i30 in den folgenden Jahren mit Sicherheit nicht geschadet hat. So ist der Koreaner auch hierzulande zum erfolgreichsten Kompaktklasse-Vertreter aus Asien aufgestiegen und längst eine feste Größe in den Kaufüberlegungen vieler Kunden. Um die dritte Generation ab 2017 noch erfolgreicher zu machen, haben sich die Verantwortlichen eng an den Bedürfnissen und Wünschen der europäischen Kundschaft orientiert. Hyundai-Geschäftsführer Markus Schrick sieht im Hyundai i30 nicht weniger als ein neues Aushängeschild der aufstrebenden Marke und ist überzeugt, dass der Kompakte "jedem Anspruch gerecht wird."

Hyundai-i30-Premiere auf dem Autosalon Paris 2016

Damit der Hyundai i30 auf dem Autosalon Paris 2016 wirklich niemanden enttäuschen kann, setzt die Mannschaft von Markus Schrick auf modernste Technik. Die Grundlage bildet der vom Konzern selbst hergestellte Stahl, der dank eines größeren Anteils hochfester Stähle und mehr verklebten statt verschweißten Teilen für eine 28 Kilogramm leichtere und dennoch 22 Prozent verwindungssteifere Karosserie sorgt. Umhüllt wird die neue Karosserie von einem schnittigen Design, das unter der Leitung von Peter Schreyer entstanden ist und nicht nur mit gelungenen Proportionen, sondern auch mit dem prominenten Kaskaden-Grill an der Front punkten soll. Hochwertige Details wie die optionalen Voll-LED-Scheinwerfer, die LED-Rückleuchten oder die zu Gunsten der Aerodynamik mit aktiven Luftklappen versehene Front unterstreichen den Hightech-Anspruch des Hyundai i30. Für den aktuellsten Stand der Technik stehen auch die Assistenzsysteme an Bord des Koreaners, denn die elektronischen Helfer beherrschen von der Notbremsung im Stadtverkehr über das Halten der Spur und das Warnen vor Fahrzeugen im toten Winkel bis hin zur Verkehrszeichen- und Müdigkeits-Erkennung alles, was derzeit in der Kompaktklasse gefragt ist.

Neue Motoren unter der Haube des Hyundai i30

Die steifere Grundkonstruktion verspricht in Kombination mit einer Mehrlenker-Hinterachse verbesserten Komfort und spürbar mehr Dynamik, denn auch das Thema Fahrspaß spielt für viele europäische Kunden eine wichtige Rolle. Genau in diese Kerbe schlägt auch der neu entwickelte Vierzylinder-Turbo 1.4 T-GDI, der unter der Haube des Hyundai i30 seine Weltpremiere feiert und die Vorderräder mit 140 PS sowie bis zu 242 Newtonmeter Drehmoment antreibt. Darunter rangieren der aufgeladene Dreizylinder 1.0 T-GDI mit 120 PS und ein 1,4 Liter großer Saugmotor, der mit 100 PS die Basismotorisierung darstellt. Bei den Selbstzündern stehen zwei Varianten des 1.6 CRDi mit 110 oder 130 PS zur Wahl, je nach Motorisierung können die Kunden zu manuellem Sechsgang-Getriebe oder Siebengang-DKG greifen. Im Innenraum sticht vor allem das 8,0 Zoll große Touchscreen-Display ins Auge, dieses ist freistehend in der Mitte des Armaturenträgers platziert und erleichtert dank Apple CarPlay und Android Auto auch die Nutzung diverser Smartphone-Funktionen.

