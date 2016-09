Honda Civic Type R: Autosalon Paris 2016 (Update)

Der Honda Civic Type R wird als Konzeptfahrzeug auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) vorgestellt. Angeblich steht das verkaufsfertige Auto schon etwa elf Monate später bei den Händlern.

Der Honda Civic Type wird als Konzeptfahrzeug auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) präsentiert. Zwar wurde das aktuelle Modell erst letztes Jahr herausgebracht, aber weil die neunte Generation so spät im Produktionsablauf der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, hat Honda keine Zeit mit der Entwicklung und den Tests der zehnten Generation vergeudet. Nach der offiziellen Vorstellung in Paris könnte das kauffertige Modell des Honda Civic Type-R bereits im Herbst des darauffolgenden Jahres zu den Händlern rollen. Wie kann man einen Kompaktsportler wie den neuen Honda Civic Type R für noch mehr Kunden unwiderstehlich machen? Bei Honda hat man die Antwort auf die Frage nach größeren Stückzahlen offenbar gefunden und sich beim Design größere Zurückhaltung auferlegt. Der sehr prägnante Heckflügel wird es also wohl nicht in die Serienproduktion schaffen. Auch die Front- und Heckstoßstangen werden wohl etwas entschärft. Zwar gibt es mittlerweile etliche Erlkönigbilder eines Honda Civic Type R mit ausgewiesen auffälligen Aerodynamik-Komponenten, jedoch ist es wahrscheinlicher, dass diese sich nicht ab Werk am Serienauto befinden, sondern vielmehr als optionales Extra zum Nachrüsten zur Verfügung gestellt werden.

Honda Civic Type R auf dem Autosalon Paris 2016

Das Kraftpaket unter der Haube des Honda Civic Type R könnte etwas aufgebohrt werden. Zwar übernimmt auch der neue Honda Civic Type R den aufgeladenen Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum und gibt diese Kraft mit Hilfe einer mechanischen Differenzialsperre an die Vorderachse weiter. Die ursprünglichen 310 PS könnten jedoch auf 344 PS gesteigert werden und den Sprint von 0 auf 100 km/h von sechs auf fünf Sekunden drücken. Auch das maximale Drehmoment dürfte nach oben korrigiert werden, möglicherweise von 400 auf 450 Newtonmeter. Honda setzt beim Civic Type R weiterhin auf Frontantrieb und die bewährte manuelle Sechsgang-Schaltung. Damit dürfte dann auch eine neue schnellste Runde für Fronttriebler auf der Nordschleife drin sein.

Benny Hiltscher/Michael Strathmann