Dodge Challenger GT AWD: Erste Infos (Update!)

Der Dodge Challenger GT AWD wird 2017 definitiv kommen, das hat nun auch die US-amerikanische Umweltbehörde bestätigt. 2018 werden die Modelle dann auf die von Fiat Chrysler neu entwickelte Heckantriebsplattform namens "Giorgio" gestellt.



Der Dodge Challenger GT mit Allradantrieb wird 2017 definitiv kommen, das hat jetzt auch das US-Umweltministerium bestätigt. Der exakte Zeitpunkt für das Erscheinen des Dodge Challenger GT AWD steht allerdings noch nicht fest. Der 3,6-Liter-V6-Saugmotor des Challengers mit Hinterradantrieb leistet 309 PS und entwickelt 363 Newtonmeter maximales Drehmoment. Es wird davon ausgegangen, dass diese Spezifikationen sich nicht verändern werden. Durch den Allradantrieb verschlechtern sich aber wohl die Verbrauchswerte leicht von jetzt 18 mpg (miles per gallon) in der Stadt und 27 mpg auf dem Highway gegenüber dem Hinterradantrieb-Challenger, der 19 mpg in der Stadt und 30 mpg auf dem Highway schafft. Da die Challenger-Baureihe mit Heckantrieb ja nun schon ein wenig in die Jahre gekommen ist, möchte man wohl gerade mittels Allradantrieb ein würdiges Ende der Baureihe markieren, ganz getreu dem SEMA-Motto "Mopar or no car". Ob der aus dem SEMA-Concept bekannte 450-PS-V8 übernommen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wie andere Informationen aber verlauten lassen, wird 2017 auf den Dodge Challenger GT AWD auch eine allradangetriebene Hellcat-Version folgen, die den Namen Dodge Challenger ADR tragen soll. Das passt auch überraschend genau zu den Berichten über einen Dodge Charger SRT Hellcat-Prototypen mit Allradantrieb, der mehrfach bei Testfahrten in den USA gesichtet wurde.

Dodge Challenger GT AWD kommt

Dass die Plattform des Dodge-Challengers fähig ist, einen Allradantrieb unterzubringen, hat Dodge mit dem Dodge Challenger GT AWD Concept inzwischen hinlänglich bewiesen. Erst nach dem Bau des Dodge Challenger GT AWD und weiteren möglichen Allrad-Versionen wie etwa dem Charger, wird Dodge die nächsten Generationen auf die von Fiat Chrysler neu entwickelte Heckantriebsplattform "Giorgio" stellen, die bereits im fantastischen Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verwendung findet und die Zukunfts-Dodges insgesamt um 300 kg leichter machen wird. Rosige Aussichten also, auch wenn gerüchtehalber bereits 2019 das durch Fiat Chrysler eingeläutete Ende der legendären HEMI-V8-Motoren droht. Bis dahin verspricht der Dodge Challenger GT AWD viel Spaß.

