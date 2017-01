BMW M2 Cabrio (2017): Gerücht

Ein Online-Konfigurator soll angeblich bereits ein 3D-Modell des BMW M2 Cabrios zeigen. Handelt es sich dabei um ein Gedankenspiel oder ist es bereits ein deutlicher Hinweis auf ein 2017 erscheinendes Modell? Wir haben die ersten Informationen zum Leak!



Ein angeblicher Leak aus einem M2-Online-Konfigurator scheint nahezulegen, dass BMW bereits an einem M2 Cabrio für 2017 arbeitet. Die Bilder (autoblog.nl) zeigen zumindest recht deutlich ein 3D-Rendering des offenen M2. Auffällig ist dabei die Detailtreue, als auch die vielfache Ansicht des Modells aus verschiedenen Perspektiven, die für eine Authentizität der Bilder sprechen. Wenn dem so ist, handelt es sich bei dem Leak schon um eine kleine Sensation. Die Sachlage ist umso interessanter, haben doch die Verantwortlichen bei BMW die Entwicklung eines M2 Cabrios bisher immer eifrig dementiert und von sich gewiesen. Allerdings wäre ein BMW M2 Cabrio nicht das erste Auto, das trotz offiziellem Dementi eines Tages im Autohaus steht.

BMW Modellpalette Sport bis 2016 (Video):

Gerücht: BMW M2 Cabrio könnte 2017 kommen

Schaut man sich das für 2017 erhoffte BMW M2 Cabrio an, steht es außer Frage, dass die kräftige Optik des M2 mit ihren breiten Kotflügen und der muskulös geschnittenen Frontschürze auch als Cario immer noch wunderbar funktioniert. Anders als beim M2 Coupé dürfte das Cabrio mit zusätzlicher Versteifung an der Karosserie zwar deutlich schwerer ausfallen, diesen Nachteil mit den aus einem Reihensechszylinders generierten 370 PS und dem Gefühl des offenen Fahrens samt Brachial-Sound aus vier Edelstahl-Endrohren aber wieder wett machen. Stärkstes Argument für die Vorstellung eines BMW M2 Cabrios für 2017 bleibt außerdem die derzeitige Marktsituation. Ein offener M2 wäre im Vergleich zur Konkurrenz mit einem geschätzten Preis ab 60.000 Euro relativ günstig zu haben und aufgrund dem damit verbundenen Absatzpotential für BMW sehr lukrativ. Bleibt abzuwarten, was die nächsten Monate so bringen.

Julian Islinger