Eine große Klappe riskiert der Clubman schon länger, jetzt aber ist auch was dahinter: John Cooper Works sei Dank. Gut ein halbes Jahr nach dem Start bringt Mini also den neuen Mini Clubman JCW (2016). Der sieht ...

Mini Clubman JCW (2016) feiert einen feurigen Marktstart! Kein Wunder, prescht der Express-Frachter doch mit 231 PS vor. Wir stellen den sportlichen Clubman vor und verraten den Preis!



Eine große Klappe riskiert der Clubman schon länger, jetzt aber ist auch was dahinter: John Cooper Works sei Dank. Gut ein halbes Jahr nach dem Start bringt Mini also den neuen Mini Clubman JCW (2016). Der sieht mit seinem Bodybuilder-Look nicht nur vewegener aus und hat einen etwas ambitionierter gestalteten Innenraum mit mehr Form und Finesse. Der Mini Clubman JCW (2016) erhält vor allem einen stärkeren Motor. Von den Spezialisten für alle Schnelle aus Oxford gestählt, leistet der zwei Liter große Vierzylinder nun 231 statt 192 PS und geht im Mini Clubman JCW (2016) mit bis zu 350 Newtonmeter zu Werke. Da der Clubman JCW (2016) grundsätzlich mit gestärkten Fahrwerk und Allradantrieb vorfährt, geht die zusätzliche Kraft nicht gleich im Rauch der kleinen Gummireifen auf. Vielmehr lässt sie sich im Mini Clubman JCW (2016) für ein vergnügliches Maß an Vortrieb nutzen. Nicht umsonst stürmt der Mini unabhängig von der Wahl des Getriebes in 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und schafft in der Spitze immerhin 237 Sachen.

Preis: Mini Clubman JCW kostet 6300 Euro extra

Sportlich sind aber nicht nur Design und Fahrleistungen des potenten Praktikers, der mit vier Türen, fünf Plätzen und immerhin 360 bis 1250 Litern mehr als jeder andere Mini ein vernünftiges Auto sein will. Auch die Preispolitik des Mini Clubman JCW (2016) zeugt von stolzen Ambitionen: Mit dem JCW-Paket wird der Clubman nämlich mal eben 6300 Euro teuer. Wem es beim Kickdown nicht die Sprache verschlägt, dem raubt zumindest die Unterschrift unter den Kaufvertrag für einen Mini Clubman JCW (2016) den Atem.

Thomas Geiger