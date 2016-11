Braune TÜV-Plakette läuft ab (Hauptuntersuchung)

Klebt auf dem Kennzeichen noch die braune TÜV-Plakette, wird der nächste Termin zur Hauptuntersuchung bei TÜV, GTÜ, DEKRA oder KÜS fällig. 2017 gilt der rosa Stempel.



Alle Jahre wieder ist es soweit: Das Auto muss in die Werkstatt zur Hauptuntersuchung (TÜV), um die Prüfung auf Vorschriftsmäßigkeit sowie Umweltverträglichkeit über sich ergehen zu lassen im Hinblick auf mögliche Sicherheitsmängel. Wer eine braune Plakette an den Kennzeichen seines Fahrzeuges angebracht hat, der muss noch im Jahr 2016 bei einem TÜV-Gutachter zum ausgiebigen Check vorfahren. Ist der Jahreswechsel erstmal vollzogen und am Wagen befindet sich immer noch die alte braune Plakette, drohen ein Bußgeld und bei mindestens zwei Monaten Verzug noch eine vertiefte zusätzliche HU mit weiteren Zusatzkosten, so eine aktuelle Information der Prüforganisation DEKRA.

Bildergalerie: TÜV-Plaketten und ihre Bedeutung

Häufigste TÜV-Mängel im Video:

Braune Plakette: TÜV noch 2016 fällig

Während mit brauner HU-Plakette die Fahrt noch in diesem Jahr zum TÜV unvermeidbar ist, gibt es weitere Plaketten, deren jeweilige Farbe Aufschluss über das Jahr der Fälligkeit gibt: Rosa gilt für das kommende Jahr 2017 und die grüne Plakette bedeutet, dass erst 2018 die Fahrt zur Hauptuntersuchung fällig wird. Neuwagen müssen zum ersten Mal nach drei Jahren zur ersten Untersuchung, ab dann alle zwei Jahre. In welchem Monat die Prüfung spätestens ansteht, erkennt man übrigens daran, welche Zahl auf der Plakette oben steht. Sollten Sie möglichlicherweise noch eine gelbe Plakette am Auto haben, sollten Sie sich schleunigst auf zum TÜV machen: Diese Farbe ist bereits im Dezember 2015 abgelaufen!

Mehr zum Thema: Das kostet die HU/TÜV-Prüfung

Patrick Freiwah