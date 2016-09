Kia Soul Facelift: Autosalon Paris 2016

Zu seiner Premiere auf dem Autosalon Paris 2016 fährt der Kia Soul mit Facelift und einem sportlichen Zwilling im Schlepptau vor. Der 1,6-Liter-Benziner für die Sportversion leistet 204 PS.



Auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) fährt erstmals der frisch geliftete Kia Soul vor. Die wichtigste Neuerung, die mit dem Facelift an den Start geht, wird die Sportversion mit dem 1,6-Liter-Benziner T-GDI sein. Mit seinen 204 PS macht er dem Kia Soul Dampf und ermöglicht den Sprint von Null auf 100 in 7,8 Sekunden. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe bietet dabei mit den drei Fahrmodi "Eco", "Normal" und "Sport" noch mehr Fahrdynamik. Zudem wird der Fahrer nicht nur in der Sportversion, sondern auch im Basismodell neuen Assistenten wie dem Querverkehrswarner und einem Spurwechselassistent unterstützt. Auch äußerlich hat sich der Kia Soul verändert, denn wer genau hinsieht, bemerkt neben der neuen Zweifarb-Lackierung auch den etwas modifizierten Kühlergrill und die neue Metalloptik des Unterfahrschutzes sowohl vorne als auch hinten. Die schwarzen Oberflächen innen erscheinen nun ebenfalls Metall-Design und werden von frischen Farbakzenten und neuen Sitzbezügen begleitet. Für die nötige Unterhaltung im Kia Soul Facelift sorgt ein Infotainmentsystem mit dem nun Smartphone-Integration via Android Auto oder Apple CarPlay möglich wird.

Facelift des Kia Soul auf Autosalon Paris 2016

Die Sportversion des Kia Soul unterscheidet sich neben dem Motor vor allem optisch vom Basismodell. Die 18-Zoll-Felgen und eine Doppelauspuffanlage unterstreichen den angriffslustigen Charakter des sportlichen Zwillings. Diese robuste Note wird im Interieur vom Sportlenkrad und den speziell designten grau-schwarzen Sitzbezügen aufgegriffen. Die orangenen Nähte der Stoff-Leder-Kombination ziehen dabei sofort alle Blicke an. Zu Preisen und dem genauen Marktstart hält Kia sich noch bedeckt. Das aktuelle Modell ist jedoch ab 16.990 Euro zu haben und es ist zu erwarten, dass sich auch das Facelift des Kia Soul in diesen Sphären bewegen wird.

Lena Reuß