Inferno Hypercar: Erste Informationen

Eine Mischung aus Alien-Raumschiff und mexikanischem Lucha Libre, das sind die ersten Assoziationen, die einem beim Betrachten des Inferno Hypercars so durch die Synapsen feuern. Der exotische Supersportler generiert laut Facebook-Auftritt des mexikanischen Herstellers Inferno Automobili sagenhafte 1400 PS aus dem V8-Biturbo eines "namhaften Herstellers" und soll damit insgesamt 395 km/h Spitze laufen – nicht zuletzt auch aufgrund seiner superleichten Karosserie aus Zink, Aluminium und Silber, die das Inferno Hypercar auf ein Gesamtgewicht von 1,2 Tonnen drosseln. Gebaut wird das exotische Inferno Hypercar übrigens in Italien, nachdem für insgesamt sieben Jahren daran herumdesignt wurde. Was lange währt, wird endlich gut? Mehr zum Thema: 918 Spyder, P1, LaFerrari treffen Veyron und Huayra

Außerirdisches Inferno Hypercar mit 1400-PS-V8

Nunja, zumindest kann man feststellen, dass auch Rom nicht an einem einzigen Tag erbaut wurde. Die Optik des Inferno Hypercars mit dem angegebenen 2,7-Sekunden-Sprint ist natürlich gewöhnungsbedürftig, so zerklüftet und kantig wie es auf den jetzt veröffentlichten Fotos daherkommt. Daneben würde sogar ein Lamborghini Veneno brav und bieder wirken. Für die exzentrische Optik zeichnet sich der Italiener Antonio Ferraioli verantwortlich, der neben dem besagten Veneno auch schon den Lamborghini Asterion und Aventador SV entworfen hat. Insgesamt elf Autos des Inferno Hypercars sollen jetzt gebaut werden, die ersten acht sind angeblich schon für einen Preis von 1,9 Millionen Euro pro Vehikel verkauft. Mehr zum Thema: Porsche Panamera Shooting Brake

Julian Islinger