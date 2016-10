Neuer Fisker: E-Auto mit 700 km Reichweite

Zwar werden bei Fisker momentan aufgrund finanzieller Schwierigkeiten keine Autos gebaut, das Rennen um das beste Elektro-Auto ist dennoch in vollem Gange. CEO Henrik Fisker hat in Los Angeles ein neues E-Mobil mit 700 Kilometern Reichweite und revolutionärem Akku-Design in Aussicht gestellt. In der zweiten Jahreshälfte 2017 soll es bereits soweit sein.



Henrik Fisker ist zurück. Als er vor sechs Jahren seinen Fisker Karma präsentierte, scheiterte er – und mit ihm das erste Elektro-Luxusauto mit Range-Extender (einem zusätzlichen, die Elektromotoren unterstützenden Verbrennungsmotor). Jetzt meldet sich der dänische Designer, der Sportwagen wie den BMW Z8 oder den Aston Martin DB9 entwarf, wieder zum Dienst und will im zweiten Halbjahr 2017 ein Elektro-Auto noch unbekannten Namens präsentieren, das 700 Kilometer Reichweite hat, einer neuartigen Akku-Technologie sei Dank. Weiter lässt er sich noch nicht in die Karten schauen. Weder ist bekannt, wie der Elektro-Flitzer heißen soll, noch was für Fahrleistungen von ihm erwartet werden können. Auch über einen ungefähren Preis schweigt sich Fisker bisher aus. Klar ist neben der Reichweite nur, dass das zukünftige Elektrofahrzeug in direkte Konkurrenz zum Tesla Model S treten soll. Die neuartige Akku-Technologie ist angeblich allen bisherigen Systemen deutlich überlegen und wird deshalb den Massenmarkt erobern, ist sich Fisker sicher: "Auch dort werden wir mehr Reichweite für weniger Geld bieten als die Konkurrenz."

Weiterhin ließ er verlautbaren, das neue Auto sei mit einer einmaligen Technologie ausgestattet. Und "…es gibt niemanden, der auch nur dem nahe kommt, was wir da draußen gerade tun." Seinem Selbstbewusstsein entspringt denn auch ein zweites Unternehmen namens Fisker nanotech, das exakt diese neue Akku-Technologie fertigt. Die neuen Wunder-Batterien werden zwar auch Lithium enthalten, den konventionellen Lithium-Ionen-Akkus dennoch durch eine neuartige Verpackung und leichtere Materialien überlegen sein. Nicht nur die Reichweite, auch die Lebensdauer soll dadurch signifikant gesteigert werden. Und Fisker denkt schon weiter. Nach dem Luxus-Elektroauto soll ein massenkompatibler Wagen folgen, der preislich unter 40.000 Euro liegt. Damit bekäme dann auch Teslas Model 3 Konkurrenz, eine Vorstellung, die Elon Musk gar nicht schmecken dürfte. Musk hatte sich schon nach Erscheinen des Fisker Karma negativ über ihn geäußert und den Wagen ein mittelmäßiges dafür aber teures Produkt genannt. Man darf gespannt sein, wie diese elektrisierende Story zwischen ziemlich besten Feinden und ihren Produkten weitergeht.

