Mercedes G 500 4x4²: Fahrbericht

Der Mercedes G 500 4x4² ist ein Geländewagen für Könner, ein Urviech mit inzwischen 422 PS. Das Fahrwerk mit variabler Dämpfung zeigt im Fahrbericht eindrucksvoll, was eine G-Klasse leisten kann.



Der Mercedes G 500 4x4² hat eine Achse weniger als sein großer Dreiachsen-Bruder G 63 AMG 6x6, passt zur Not aber auch auf den Parkplatz beim Supermarkt und bringt außer dem ausgeklügelten Reifendrucksystem trotzdem alles mit, was echte Gelände-Freaks schon beim 6x6 fasziniert hat: Portalachsen à la Unimog für endgültige Bodenfreiheit, riesige Räder, kompromisslose Verschränkung und einen Meter Wattiefe ohne vorgesetzten Schnorchel am Lufteinlass. Durch den kürzeren Radstand ist der G 500 4x4² auch in der Lage, manierlich durch verblockte Passagen zu kommen. Während der 6x6 hier hoffnungslos Brontosaurus-sperrig durchs Unterholz schlurft und nach der weiten Prärie ruft, möchte sein "kleiner" Bruder (wenn das mal nicht die Untertreibung des Jahres ist) tatsächlich klettern. Voll durchgesperrt geht es im Mercedes G 500 4x4² selbst megasteile 100-Prozent-Rampen hinauf, Böschungswinkel sind nur theoretisch vorhanden. Auf gut Deutsch: einfach langsam gegen die Felswand fahren und dann Vollgas. Den Rest richtet ein bösartig zubeißender Vierliter-Biturbo-V8, der über die eingelegte Untersetzung Hackfleisch aus der Physik macht.

Mehr zum Thema: Mercedes G 500 4x4²

Mercedes Modellpalette Sport bis 2016 (Video):

Mit dem Mercedes G 500 4x4² über Stock und Stein

Wer jetzt doch das magische Kürzel AMG vermisst, dem sei ganz schnell ein Taschentuch für die Tränen gereicht: Der Vierliter-V8 des Mercedes G 500 4x4² ist in wesentlichen Teilen (minus Trockensumpfschmierung) die furchtbar marschierende Rennmaschine des Mercedes-AMG GT – ein klarer Fall von schwäbischem Understatement also. Freude löst auch das Fahrwerk mit der variablen Dämpfung aus. Im Sportmodus weiß der Mercedes G 500 4x4² tatsächlich, wie man das Wort Kurve spricht, und er darf stramme 210 km/h rennen. Nur eines kann er nicht wie sein großer Bruder: springen. Der 6x6 hat eine perfekte Balance in der Luft, der Mercedes G 500 4x4² ist zu kopflastig für wirklich weite Hüpfer. Deshalb kostet er auch nur 226.100 Euro. Irgendwie fair.

Mehr zum Thema: Die G-Klasse der Zukunft



Technische Daten

Mercedes G 500 4x4²

Motor V8-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo, Direkteinspritzung Hubraum 3982 cm³ Leistung 310 kW/422 PS bei 5250 /min Max. Drehmoment 610 Nm bei 2250 – 4750/min Getriebe 7-Stufen-Automatik Antrieb Allrad, permanent (4x4) L /B /H 4500/2100/2235 mm Leergewicht 3021 kg 0-100 km/h 7,4 s Höchstgeschwindigkeit 210 km/h EU-Verbrauch 13,8 l S/100 km CO2-Ausstoß k.A. Grundpreis 226.100 Euro

Johannes Riegsinger