Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake: Test

Nein, mit Stanley Kubricks gleichnamigen Film hat der Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake nichts zu tun. Aber er geht genauso brutal zur Sache. Und die orangefarbenen Zierstreifen machen den schwarzen Panther unter den Kompaktklasse-Sportlern zu etwas ganz Besonderem.



Direkt zu Beginn unseres Tests schindet der Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake schon Eindruck: Das kleine Alcantara-Volant lenkt ein wie ein Skalpell. Die Sitze umschließen den Körper wie einen Maßanzug. Die hochwertige Armaturentafel mit fünf verchromten Lüftungsrosetten und liebevoll gestaltetem Karbonlook mit orangefarbenen Zierstreifen der Orange Art Edition (Aufpreis: 8271 Euro) betonen Sportlichkeit und Wertigkeit gleichermaßen. Das Motor-/Getriebemanagement inszeniert im Sportmodus bravouröse Fehlzündungen, während das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe die Gänge wechselt. Die Digitalanzeige klettert auf 257 km/h. Bloß ein Traum? Nein, man sitzt wahrhaftig in einer A-Klasse – genauer gesagt im Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake. Wer noch an das biedere Vorgängermodell denkt, kann es kaum glauben. Mercedes hat die A-Klasse wahrlich emotionalisiert. Unser Testwagen, der Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake, baut auf der Basis der A-Klasse auf. Die AMG-Version hat es wahrlich faustdick unter der Haube. Bis zum Erscheinen des Audi RS 3 mit 367 PS war die A-Klasse von AMG mit 360 PS die leistungsstärkste Kompaktklasse-Limousine. Und das Ganze aus Vierzylindern bei zwei Litern Hubraum – eine stolze Leistung.

Bildergalerie starten: Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake

Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake: Lifestyle-Kombi im Test

Nur 4,6 Sekunden vergehen im Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake für den Sprint von null auf 100 km/h. Und die Höchstgeschwindigkeit gibt AMG mit stolzen 270 km/h an. Tatsächlich hängt der immerhin 1660 Kilogramm schwere Testwagen brachial am Gas. Im Sport- oder gar im Sport-Plus-Modus wird jede kleinste Gaspedalbewegung mit vehementem Vortrieb beantwortet. Absolut überzeugend ist dabei auch der Geradeauslauf selbst bei höchstem Tempo. Fahrspaß kommt aber auch in Kurven auf. Sogar auf Lastwechsel bei schneller Fahrt reagiert der Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake nur mit einem sanften Eindrehen des Hecks. Die Dunlop Sport Maxx RT in der Größe 235/35 ZR 19 bauen einen hervorragenden Grip auf. Dazu passt die direkte Lenkung mit guter Rückmeldung ausgezeichnet. Auch die Bremse hinterlässt einen vertrauenerweckenden Eindruck und überzeugt mit gutem Druckpunkt und standfester Verzögerung. Freunde eines sportlichen Interieurs werden bei der "OrangeArt Edition", die mit kontrastreichen Applikationen im Innenraum, aber auch an den Felgen, an der Kühlermaske und am Heck aufwartet, in Verzückung geraten. Leder, Alcantara, Chrom und Karbon sowie das in Schwarz-Anthrazit gehaltene Interieur dokumentieren, dass man sich hier nur vom Feinsten bedient hat. Keine Frage, sportliche Fahrer fühlen sich im Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake wie zu Hause.

Mehr zum Thema: Mercedes CLA Facelift im Test

Allerdings ist das Geräuschniveau im Innenraum des Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake gerade bei höherem Tempo anstrengend, denn der Motor und die Windgeräusche sind stets präsent. Auch großgewachsenen Fondinsassen dürfte das Mitfahren nicht ganz so viel Freude bereiten: Kopf- und Beinfreiheit sind doch eingeschränkt. Allerdings erfreut der Kofferraum wieder mit einer ordentlichen Größe. Das viertürige Sportcoupé mit dem Schrägheck will allerdings auch gar kein Raumwunder sein, sondern mit seinem gelungenen Design die sportliche Lifestyle-Klientel für sich erobern.



Mehr zum Thema: Alles zum neuen CLA (2019)

TECHNIK



Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake

Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo, Direkteinspritzung Hubraum 1991 cm3 Leistung 265 kW/360 PS bei 6000 /min Max. Drehmoment 450 Nm bei 2250 - 5000 /min Getriebe 7-Gang, Doppelkupplung Antrieb Allrad Bereifung 235/35 ZR 19 (opt.),

Dunlop Sport Maxx RT M0 L/B/H 4630/1777/1435 mm Radstand 2699 mm Leergewicht/Zuladung 1660 kg/460 kg Kofferraumvolumen 495 - 1354 l Messwerte Beschleunigung 0-100 km/h in 4,6 s Höchstgeschwindigkeit 1 270 km/h Bremsweg 100 - 0 km/h kalt/warm 34,6/32,7 m Verbrauch 12,0 l S/100 km EU-Verbrauch 1 6,9 l S/100 km CO 2 -Ausstoß 1 161 g/km Grundpreis 57.271 Euro

1 Werksangabe

Volker Koerdt/Lena Reuß