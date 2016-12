Humor scheint eine Stärke von Volvo, so humorbefreit wie die Schweden den 400 PS starken WTCC-Rennwagen Volvo S60 Polestar TC1 gegen den 2400 PS starken Rekord-Truck Volvo "The Iron Knight" antreten lassen. Ein Duell, das in ...

Beim Duell des Volvo S60 Polestar TC1 gegen den Volvo "The Iron Knight" stehen sich nicht nur sinnbildlich David und Goliath gegenüber. Hier treffen 400 PS und 1100 Kilogramm auf 2400 PS und 4500 Kilogramm. Wer macht das Rennen?



Humor scheint eine Stärke von Volvo, so humorbefreit wie die Schweden den 400 PS starken WTCC-Rennwagen Volvo S60 Polestar TC1 gegen mit 2400 PS so übermächtig scheinenden Rekord-Truck Volvo "The Iron Knight" antreten lassen. Ein Duell, das in die zwei Disziplinen Viertelmeile und Rundenrennen unterteilt ist. Ein Duell, das den biblischen Kampf des kleinen David gegen den Riesen Goliath in die Neuzeit rüberrettet. Mit dem "The Iron Knight" zeigt Volvo, was die schwedische Ingenieurskunst auf dem Kasten hat: Der 4,5-Tonnen-Koloss wird von einem monumentalen 13-Liter-Sechszylinder befeuert, der durch gleich vier Turbolader wahnwitzige 2400 PS und 6000 Newtonmeter Drehmoment entwickelt. Was die Urgewalt mit dem Volvo "The Iron Knight" anzustellen vermag, zeigen gleich zwei Rekorde für Beschleunigungsfahrten: Die 500 Meter knackte der Volvo Truck in nur 13,71 Sekunden und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 131,29 km/h, die ein Kilometer lange Gerade in 21,29 Sekunden und 169 km/h!

Bildergalerie: Volvo S60 Polestar TC1/"The Iron Knight"

Volvo S60 Polestar TC1 gegen Volvo "The Iron Knight (Video):

S60 Polestar TC1 im Duell mit "The Iron Knight"

Dagegen liest sich das Datenblatt des Volvo S60 Polestar TC1, der in der Rennserie WTCC antritt, geradezu harmlos: Im Bug der nur 1,1 Tonnen schweren Mittelklasse steckt ein Vierzylinder-Turbo, der seinerseits 400 PS an die Antriebsräder schickt. Katapultieren sich beide Volvo in knapp über vier Sekunden auf Tempo 100, scheint das Duell zwischen David und Goliath so offen wie nie. Wer gewinnt? Der Volvo S60 Polestar TC1 oder doch der Volvo "The Iron Knight"? Das Duell ist eröffnet – und findet sein Ergebnis im Video!

Mehr zum Thema: Das ist der Volvo "The Iron Knight"

Alexander Koch