In einem aktuellen Urteil hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf die Bezirksregierung Düsseldorf zur Nachbesserung bei der innerstädtischen Feinstaubproblematik angewiesen. Zur Sprache kam ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge!



Nach einem aktuellen Bericht des Online-Magazins "Spiegel" zwingt das Verwaltunggericht Düsseldorf die ansässige Bezirksregierung zur Nachbesserung beim sogenannten Luftreinhalteplan. Die Richter geben der Regierung hierfür bis Oktober 2017 Zeit. Laut den Angaben eines Sprechers des Verwaltungsgerichts sind die Richter der Auffassung, dass sich ein Fahrverbot für Autos mit Dieselmotor aufdrängen würde. Es sei schließlich erwiesen, dass die Abgase von Dieselfahrzeugen für einen großen Teil der Luftbelastung in den Städten verantwortlich ist. Die Richter sind ebenfalls der Ansicht, dass die rechtlichen Instrumentarien für ein Fahrverbot bereits bestehen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) teilt die richterliche Meinung übrigens: Auch seiner Auffassung nach sollen Kommunen bei zu hohen Belastungen der Luft Fahrverbote für Diesel-Pkw verhängen. Dies sei im Rahmen bestehender Gesetze möglich. Der Richterspruch des Verwaltunggericht Düsseldorf kam aufgrund einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zustande, die bundesweit gegen zu hohe Stickstoffdioxidwerte in Städten kämpft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mehr zum Thema: Alle Infos zur blauen Plakette

Alles zur blauen Plakette – zusammengefasst im Video:

Diesel-Fahrverbot in Großstädten?

Immer wieder werden in Städten und Ballungszentren EU-Grenzwerte für Stickoxide deutlich überschritten. Beim besonders gesundheitsschädlichen Gas Stickstoffdioxid (NO2) stellte das Umweltbundesamt im vergangenen Jahr an rund 60 Prozent aller Messstationen an stark befahrenen Straßen Überschreitungen fest. Der von der EU festgelegte Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt wurde 2015 besonders deutlich in Stuttgart gerissen. Am Neckartor lag die Konzentration des lungenschädlichen Gases bei durchschnittlich 87 Mikrogramm. An der Landshuter Allee in München waren es 84 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch an einzelnen Messstationen in Köln, Kiel, Heilbronn, Hamburg und Darmstadt wurden Werte von über 60 Mikrogramm pro Kubikmeter festgestellt. Weil die Grenzwerte in Deutschland seit Jahren überschritten werden, hatte die EU-Kommission gegen Deutschland im vergangenen Jahr ein Verfahren eröffnet. Immer wieder warnen auch Umweltorganisationen vor gesundheitlichen Risiken durch Stickstoffdioxid. Konkrete Pläne für Diesel-Fahrverbote gibt es in den größeren Städten Deutschlands aber noch nicht. In Düsseldorf wollen die Behörden abwarten, welche Rahmenbedingungen für die blaue Plakette gelten sollen.

Mehr zum Thema: Paris verbannt alte Autos

Diesel-Fahrverbot hängt von blauer Plakette ab

In Dortmund machte eine Sprecherin der Stadt deutlich, dass erhöhte NO2-Belastungen ausschließlich in Straßennähe nachweisbar seien. Bereits nach kurzer Distanz lägen die Belastungen unterhalb der Grenzwerte. In München will die Verwaltung zunächst auf Alternativen zu Diesel-Fahrverboten setzen, um Stickoxid-Werte zu senken. Etwa mit dem Ausbau von Ladestationen für Elektroautos oder der Förderung von Elektroautos und -fahrrädern für Handwerker, Vereine oder Lieferdienste. In Berlin erweist man auf die Anschaffung von neuen Linienbussen. Dadurch seien in bestimmten Straßen der Hauptstadt Stickoxid-Emissionen um mehr als zehn Prozent zurückgegangen.

Mehr zum Thema: Das ändert sich für Autofahrer 2016

dpa/az