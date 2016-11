Polizei-Mustang (Tune it safe): Essen Motor Show 2016

Ein Ford Mustang gehört auf die linke Spur, ganz klar. Mit Polizei-Dekor, Sirene und Blaulicht gibts dann auch endlich freie Fahrt. Aber Stopp! Nur in hoheitlichem Auftrag. Der Polizei-Stang ist das 2016er-Kampagnenfahrzeug von Tune it safe und steht noch bis 4. Dezember auf der Essen Motor Show 2016!



Flößen die 150 Diesel-PS manch eines Polizeiautos bei Ganoven nur wenig Ehrfurcht ein, ist der Ford Mustang der aktuellen Tune-it-safe-Kampagne ein ganz anderes Kaliber! Breite Spur, aggressive Verspoilerung und riesige 20-Zöller – das sitzt! Vor allem auf der Essen Motor Show 2016 (26. November bis 4. Dezember). Tuner Wolf Racing nahm sich dem Kampagnenfahrzeug an und nutzte den Rahmen des Machbaren voll aus. Ohne aber die Grenze zu überschreiten. Schließlich ist das die Botschaft der langjährigen Aktion für legales Tuning. Zu allererst knöpfte sich Wolf Racing den Fünfliter-V8 des Ford Mustang vor. Statt serienmäßiger 421 gehen nun 455 Pferdchen und 560 Newtonmeter Drehmoment auf Ganoven-Jagd. Was sich in beeindruckenden Zahlen niederschlägt: Der Tune-it-safe-Polizeiwagen katapultiert sich in nur 4,3 Sekunden auf Tempo 100 und schafft fast 270 Sachen. Mehr als genug für die meisten Verfolgungsjagden, so viel steht fest. Mehr zum Thema: Corvette C7 Stingray als Polizeiauto



Die "Leg dich nicht mit mir an"-Aussage drückt aber auch das fiese Bodykit aus, das Wolf Racing dem Ford Mustang ans Blech nagelt: Frontspoiler und -splitter gieren nach Höchstgeschwindigkeit. An der Seite rücken Seitenschweller den Ford Mustang dem Erdboden näher. Und das Heck, das wohl die meisten zu Gesicht kriegen, rücken ein martialischer Heckdiffusor und ein Spoiler ins rechte Licht. Ein Gewindefahrwerk zwingt den Mustang zudem in die Knie und sorgt in einer zu heiß genommenen Kurve für die nötige Portion Stabilität. Zumal die 20 Zoll großen Alu-Einzelanfertigungen mit einer Einpresstiefe von zehn sowie 255/275er Schlappen noch satter in den Radhäusern stehen. Ob die Sportauspuffanlage mit 114 Millimeter großen Endrohren lauter ist als die Signalanlage auf dem Dach? Darf bezweifelt werden. Hella steuerte das Blaulicht und Strobos im Kühlergrill des Ford Mustang bei. Abgerundet wird der Sportwagen durch das orginale Polizei-Dekor. Neben Blaulicht und Funkanlage einer der wenigen Gemeinsamkeiten mit den üblichen Streifenwagen.

Alexander Koch