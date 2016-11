VW Passat GT: LA Auto Show 2016

Der VW Passat GT soll in den USA wieder für positive Volkswagen-Schlagzeilen sorgen und den Dieselskandal in den Hintergrund rücken. Das Rezept: Ein speziell nach Kundenwünschen aufgebrezelter US-Passat mit 280 PS starkem 3,6-Liter-V6!



Nach dem sensationell günstigen Einstiegs-Passat könnte der VW Passat GT auf der LA Auto Show 2016 (18. Bis 27. November) bereits der zweite Grund sein, weshalb manch ein Europäer neidisch über den großen Teich blickt. Der GT nimmt eine sportlichere Variante des Passat, der in den USA bereits ab 22.400 US-Dollar (20.700 Euro) zu haben ist, vorweg. Das für das GT-Projekt verantwortliche Designstudio Chattanooga (US-Bundesstaat Tennessee) nutzt dabei die LA Auto Show 2016, um das blechgewordene Ergebnis zahlreicher Rückmeldungen von US-amerikanischen VW-Kunden und -Händlern zu präsentieren. "Der Passat GT ist ein erstes Beispiel, wie Volkswagen Nordamerika mit den Ansprüchen und Wünschen amerikanischer Kunden umgeht", sagt Dr. Matthias Erb, Chef-Entwickler von VW Nordamerika. Beim VW Passat GT im Fokus: natürlich der Antrieb. Hier sorgt der 280 PS leistende 3,6-Liter-VR6 für gute Laune beim Fahrer. Ist der aber, wie auch schon das Sechsgang-DSG, keine Neuheit für das US-amerikanische Publikum, so sind es zumindest die 20 Änderungen im Vergleich zum zivilen Passat. Mehr zum Thema: Alle Infos zum US-Passat

Bildergalerie starten: VW Passat GT

VW Passat (USA) im Video:

VW Passat GT auf der LA Auto Show 2016

Der VW Passat GT geht optisch fast schon als Bigsize-GTI durch. An der Front ein schwarzer Honigwaben-Kühlergrill mit GTI-gleicher roten Linie. Und das Stoßstangen-Layout des Passat GT erinnert sicher nicht von Ungefähr an das Sondermodell Clubsport und sorgt für einen nicht minder aggressiven Auftritt. Am GT-Heck nistet sich ein doppelflutiger Auspuff mit trapezförmigen Endstücken im Diffusor ein, an den Seiten rotieren 19-Zoll-Alufelgen – passenderweise mit dem Namen Tornado. Sportliche Designmerkmale wie rot lackierte Bremsbacken und das schwarze Dach, der schwarze Heckspoiler und die schwarzen Zierleisten runden den emotionalisierten Auftritt des VW Passat GT ab. Im Innern vermitteln Dekor in Carbonoptik und Grau-Schwarz belederte Sportsitze mit weißer Naht die gewisse Sportlichkeit, während der Klavierlack an der Mittelkonsole eher den luxuriösen Touch hat. Ein Sportpaket, das auf der LA Auto Show 2016 überzeugen will. Sollte der VW Passat GT nicht nur in Serie gehen, sondern auch einen attraktiven Einstiegspreis erhalten, könnte Volkswagens Wunsch nach positiven Schlagzeilen in den USA tatsächlich in Erfüllung gehen. Mehr zum Thema: Neues VW-SUV für die USA

Mehr zum Thema: Alle Highlights von der LA Auto Show 2016

Alexander Koch