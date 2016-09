"Think New" ist das neue Leitbild von VW, das die Marke schon auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) mit dem Konzept eines neuen Elektroautos umsetzen möchte. Zugleich soll die Design-Studie eine Botschaft übermitteln: Die Marke VW möchte den Weg in ...

"Think New" ist das neue Leitbild von VW, das die Marke schon auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) mit dem Konzept eines neuen Elektroautos umsetzen möchte. Zugleich soll die Design-Studie eine Botschaft übermitteln: Die Marke VW möchte den Weg in ein neues Zeitalter aufbrechen. Wie die ersten Bilder von der Studie zeigen, soll der Frotschritt mit neuen Stilelementen wie etwa den nahtlos in die Karosserie übergehenden Scheinwerfern und den extrem schmal gezeichneten Rückleuchten am Heck verdeutlicht werden. Zudem lassen die Proportionen erahnen, dass die Elektroauto-Studie in die Klasse der Kompakten einzuordnen ist. Technische Daten und Details gab VW zur Studie zwar noch nicht preis, doch möchte VW alltagstaugliche Reichweiten jenseits der 300 Kilometer realisieren. Das spätere Serienfahrzeug der Elektro-Studie soll als erster VW auf dem neu geschaffenen Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) basieren. Auf dieser Basis wären schließlich auch weitere Ableger wie etwa ein SUV, ein Cabrio oder ein Transporter möglich. Mehr zum Thema: VW e-Golf im Vergleichstest



Bildergalerie: VW Elektroauto auf Autosalon Paris 2016

VW-Modellpalette im Video:

VW zeigt E-Auto auf dem Autosalon Paris 2016

Der MEB soll künftig neben MQB (Modularer Querbaukasten) und MLB (Modularer Längsbaukasten) die dritte Säule für zahlreiche Konzern-Modelle werden. Der neue Baukasten und das Elektroauto auf dem Autosalon Paris 2016 sind die ersten Ergebnisse der Strategie 2025: Mit ihr möchte VW-Chef Matthias Müller nicht nur Gesamtzahl von 340 Modellvarianten im Volkswagen Konzern reduzieren, um effizienter zu werden und zugleich die Konkurrenz im eigenen Stall zu verringern. Zugleich möchte Matthias Müller VW als breit aufgestellten Mobilitätsdienstleister etablieren. Dazu gehört auch das Ziel, deutlich stärker auf Elektromobilität setzen. Laut Müller sollen daher bis zum Jahre 2025 zwischen 20 und 25 Prozent der Konzernfahrzeuge batteriebetrieben sein. Ganz gemäß des neuen Leitbilds: "Think New". Mehr zum Thema: Alle neuen Autos Autosalon Paris 2016

Alexander Koch