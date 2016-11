Volvo V40 Facelift (2016): Preis

Mit leichten Retuschen wird der Volvo V40 Facelift (2016) in die zweite Lebenshälfte geschickt. Der Preis des kompakten Schweden startet bei 23.750 Euro.



Der schwedische Autobauer schickt den aktuellen Volvo V40 (2016) noch einmal zur Frischzellenkur, bevor der Nachfolger auf der neuen, flexiblen CMA-Plattform (Compact Modular Architecture) debütiert. Seit 2012 baut Volvo den Kompakten, weshalb ein komplett neu entwickelter Volvo V40 allerdings doch noch zu früh käme. Daher soll der Volvo V40 Facelift (2016) für seine letzten beiden Jahre wieder fit gemacht werden, ehe die Rundumerneuerung der Volvo-Modellpalette bis 2019 auch den V40 betrifft. Der Preis des überarbeiteten Kompakten startet bei 23.750 Euro. Übrigens soll auch das Cross-Country-Modell eine Auffrischung erhalten, die der aktuellen Designlinie angepasste Stoßfänger, Scheinwerfer und Rückleuchten enthält. In diesem Zuge kommen auch die von Volvo so benannten "Thors Hammer"-LED-Tagfahrleuchten in den Volvo V40 Facelift (2016). Die Farbpalette des V40 wächst um fünf neue Farbtöne, zudem gibt es neue Felgen-Designs und Dekors im Volvo-Innenraum.

Preis: Volvo V40 Facelift (2016) ab 23.750 Euro

Die erweiterte "Volvo On Call"-Smartphone-App des V40-Facelift (2016) ist nun mit Windows 10 kompatibel. Bedeutet: Die App kann auch auf normalen PC und Tablets genutzt werden, um sich von dort aus mit dem Volvo V40 zu verbinden. Mit dem Update des V40 erhält auch die Clean-Zone-Luftreinigungstechnik Einzug. Sie soll laut Volvo die Luft im Innenraum auf Abgase filtern. Mit der Modelpflege wird die Motorenpalette vom Volvo V40 Facelift (2016) um den T4-Benzinmotor mit 190 PS erweitert. Als Antrieb stehen somit vier Benziner und drei Turbodiesel zur Auswahl. Die Benziner leisten zwischen 122 PS und 245 PS, die Selbstzündern zwischen 120 PS und 190 PS. Das Volvo V40 Facelift ist seit Frühjahr 2016 beim Händler bestellbar.

Alexander Koch