Subaru BRZ Facelift (2017): Preis

Mit Ausnahme des 200 PS starken Boxer-Motors bleibt beim Subaru BRZ Facelift (2017) fast nichts unverändert. Vor allem Design und Fahrwerk erhalten weiteren Feinschliff. Preis: ab 32.400 Euro.



Mit dem Subaru BRZ Facelift (2017) wollen die Japaner nicht nur die Anhänger kompakter Sportcoupés mit asiatischen Wurzeln begeistern, sondern das sportliche Aushängeschild der Marke endlich ins Blickfeld einer größeren Zielgruppe rücken. Um die bisherige Klientel nicht abzuschrecken, verändert Subaru die Aufstellung und bietet den BRZ künftig in zwei Ausstattungslinien an: Im Modelljahr 2017 stehen die Varianten "Sport" und "Sport+" zur Wahl, um die Wünsche ganz unterschiedlicher Kunden optimal bedienen zu können. Auf die ganz große Revolution wird beim Subaru BRZ Facelift (2017) dennoch verzichtet, schließlich gibt es dafür auch keinen Grund – denn das Grundgerüst des Japaners ist unverändert attraktiv. Herzstück bleibt der 200 PS starke Vierzylinder-Boxermotor, der wahlweise mit manueller Sechsgang-Box oder einer ebenfalls sechsstufigen Automatik mit Schaltwippen am Lenkrad kombiniert wird. Neu im Programm sind die Voll-LED-Scheinwerfer mit C-förmigem Tagfahrlicht, die bei Nacht für eine bessere Ausleuchtung der Straße sorgen sollen. Dezent überarbeitet wurde auch die Frontschürze, die mit ihrem tief platzierten Kühlergrill zusätzliches Überholprestige bringt.

Bildergalerie starten: Subaru BRZ Facelift (2017) mit Technik-Update

Video: So fährt der Subaru BRZ

Preis: Subaru BRZ Facelift (2017) ab 32.400 Euro

Kenner können das Subaru BRZ Facelift (2017) auch am neuen Felgen-Design und dem völlig neu gezeichneten Heckspoiler erkennen. Lag das Aerodynamik-Hilfsmittel bisher direkt auf der Kofferraum-Haube auf, steht es nun auf eigenen Füßen und hebt sich so stärker vom Gesamtdesign ab. Die in ihrer Form unveränderten Rückleuchten tragen ein neues Innenleben mit LED-Technik und bescheren dem BRZ nun auch bei Nacht eine unverwechselbare Optik. Aufgefrischt präsentiert sich auch der Innenraum, der mit neuem Lenkrad und einer weiterentwickelten Tacho-Einheit samt integriertem 4,2-Zoll-Display punktet. Die wichtigste Änderung für alle Fahrspaß-Liebhaber betrifft allerdings das Fahrwerk, das mit geänderten Federraten und Stoßdämpfern sowie einem verstärken Stabilisator an der Hinterachse für noch breiteres Grinsen im Gesicht des Fahrers sorgen soll. Und wer mit dem Subaru BRZ Facelift (2017) regelmäßig auf die Rennstrecke geht, kann sich gleich das Ausstattungspaket Sport+ bestellen – dann gehören die schicken Sportsitze mit Leder- und Alcantara-Bezug sowie eingesticktem BRZ-Logo zum Grundpreis von 34.400 Euro. Wer darauf verzichten kann, bekommt den überarbeiteten BRZ zum Preis von 32.400 Euro.

Mehr zum Thema: Subaru BRZ und Peugeot RCZ im Vergleich



Benny Hiltscher