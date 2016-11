Rolls-Royce Phantom (2018): Neue Fotos

Neue Erlkönig-Fotos zeigen einige der Hightech-Features, die den Rolls-Royce Phantom (2018) zum besten Auto der Welt machen sollen. Auch der Innenraum wird gründlich renoviert.



Eilig hat man es in Goodwood selten, von daher gibt es auch keinen Grund zum frühzeitigen Enttarnen des Rolls-Royce Phantom (2018). Wichtiger als ein früher Marktstart ist in diesem Fall zweifellos ein makelloses Automobil, das auch anspruchsvollste Kunden vom ersten Tag an begeistert und auf keinen Fall mit Kinderkrankheiten nervt – schließlich zahlen die künftigen Besitzer ein kleines Vermögen für die Luxuslimousine. Aktuelle Erlkönig-Fotos zeigen die zweite von BMW entwickelte Phantom-Generation in der Nähe ihrer Münchner Heimat. Der wild bedruckten Tarn-Folie zum Trotz verrät der Prototyp des Rolls-Royce Phantom (2018) bereits einige Details, größere Überraschungen bleiben dabei aber aus. Neben dem charakteristischen Kühlergrill sehen wir neue Scheinwerfer mit LED-Technik, auch am Heck kommen homogen illuminierte LED-Bänder zum Einsatz. Die spannendsten Einblicke liefert allerdings das erste Innenraum-Foto, das unseren Erlkönig-Jägern bei der Vorbeifahrt der Limousine gelungen ist. Trotz großer Abdeckungen ist unübersehbar, dass der Rolls-Royce Phantom (2018) mit zwei großen Displays statt klassisch-analogen Instrumenten ausgerüstet wird und sich damit ganz zeitgemäß gibt. Dass sich die Anzeigen umfangreich individualisieren lassen, darf man bei einem exklusiven Fahrzeug wie dem Aushängeschild der Luxusmarke selbstverständlich voraussetzen.

Bildergalerie starten: Rolls-Royce Phantom (2018)

Rolls-Royce Phantom (2018): Erstes Innenraum-Foto

Die rund sechs Meter lange Limousine der absoluten Luxusklasse wird in ihrer nächsten Generation eine Aluminium-Karosserie nutzen, die auch vom kommenden SUV-Modell Rolls-Royce Cullinan genutzt wird. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Engländer auch vom Carbon-Know How der Mutter profitieren werden und den kohlefaserverstärkten Kunststoff an einigen Stellen des neuen Rolls-Royce Phantom einsetzen werden – denn auch wenn den meisten Kunden dieser Klasse andere Aspekte wichtiger als Leichtbau sind, kann die Steifigkeit von Carbon an einigen Stellen sehr nützlich sein. Ob der neue Rolls-Royce Phantom im Jahr 2018 mit ein paar Kilogramm mehr oder weniger in den Handel rollt, dürfte folglich kaum Einfluss auf seinen Erfolg haben. Die Zielgruppe der Superreichen legt stattdessen größten Wert auf Exklusivität, Individualität und die für Rolls-Royce typische Gelassenheit, die den Alltag in den Hintergrund rückt. Der aus Ghost und Wraith bekannte 6,6 Liter große V12-Biturbo unter der extrem langen Haube wird für den Einsatz im Rolls-Royce Phantom nochmals weiterentwickelt und mit über 600 PS staatstragende Souveränität ausstrahlen. Die meisten Fahrmanöver schüttelt der Zwölfzylinder auch bei niedrigen Drehzahlen ganz unangestrengt aus dem Handgelenk. So trägt der prestigeträchtige Motor entscheidend dazu bei, den exakt nach den Wünschen jedes einzelnen Kunden ausgestalteten Innenraum noch hochwertiger wirken zu lassen. Dass die Luxus-Experten in Goodwood dabei nur auf allerfeinste Materialien zurückgreifen und es an Bord des Rolls-Royce Phantom auf allen Plätzen ein fürstliches Raumangebot gibt, darf man bei Preisen von mindestens 400.000 Euro erwarten.

Mehr zum Thema: Faszination Rolls-Royce Phantom und Wraith

Benny Hiltscher