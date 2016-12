Opel GT Concept (2016): Alle Informationen

Mit der Studie GT Concept erinnert Opel nicht nur an den glorreichen Sportler vor 50 Jahren, zugleich will die Marke ein Comeback feiern.



Mit dem avantgardistischen Opel GT Concept (2016) erinnern die Rüsselsheimer nicht nur an die Premiere des Experimental GT fast genau 50 Jahren, der nur als Styling-Übung gedacht war und dann plötzlich dem ersten Seriensportler von Opel den Weg ebnete. Außerdem will die Marke mit dem Blitz ihr sportliches Comeback feiern, sagt Karl-Thomas Neumann: "So machen wir den nächsten Schritt hin zu noch mehr Emotionen und Fahrvergnügen", schwärmt der Opel-Chef und sieht im Opel GT Concept (2016) eine eindrucksvolle Standortbestimmung: "Die Studie zeigt, wofür Opel inzwischen steht: Wir sind selbstbewusst, innovativ und wollen mit jedem neuen Auto mehr Kunden für die Marke begeistern." Dafür hat sich das Designteam mächtig ins Zeug gelegt und eine ebenso kraftvolle wie klare Formensprache gefunden. Zwar zitiert der Opel GT Concept (2016) mit der langen Motorhaube, dem Verzicht auf eine Kofferraumklappe und dem in die Mitte gerückten Doppelauspuff das Original, fährt aber trotzdem nicht in die Retro-Falle. Die Studie mit den von Skateboards inspirierten und deshalb feuerroten Vorderreifen, den winzigen 3D-Scheinwerfern, silbern bedampften Seitenscheiben und schnörkellosem Schliff sieht ziemlich frisch und modern aus.

Opel-Studie GT Concept (2016) mit Design-Ideen

Außerdem birgt das Opel GT Concept (2016) eine Reihe ganz neuer Ideen wie die riesigen, bis weit ins Dach gezogenen Türen, die beim Öffnen vorne in die Kotflügel eintauchen und deshalb in engen Parklücken nicht viel Platz brauchen. Während das Design in die Zukunft weist, folgt Opel beim Motor der Tradition. Es gibt deshalb keinen abgefahrenen Elektroantrieb, sondern wie damals beim ersten GT ein eher bescheidenes Triebwerk aus der Großserie. So, wie vor knapp 50 Jahren der Kadett B sein Herz gespendet hat, ist es diesmal der Astra. Von ihm übernimmt das Opel GT Concept (2016) den Einliter-Turbo, der weit hinter der Vorderachse montiert wird und wie es sich für einen Sportwagen gehört die Hinterachse antreibt. Auf 145 PS und 205 Newtonmeter getunt, hat der Dreizylinder mit den knapp 1000 Kilo der Studie leichtes Spiel. Deshalb sollte das Opel GT Concept (2016) den Sprint in weniger als acht Sekunden schaffen und mindestens 215 km/h erreichen. Zwar gibt es bei Opel und wahrscheinlich mehr noch in der Fangemeinde viele, die sich tatsächlich ein Comeback des GT wünschen – selbst wenn die letzte Neuauflage auf Basis des Pontiac Solstice ziemlich in die Hose gegangen ist.

Opel GT Concept (2016) ein lustvoller Ausblick

Doch dummerweise hat Opel so viele legendäre und lustvolle Autos in den Annalen, die man lieber heute als morgen wieder auf der Straße sehen würde. Und mit Studien wie dem Monza vor gut zwei Jahren oder dem bereits als Calibra-Nachfolger gehandelten Buick Avista von der Motorshow in diesem Januar in Detroit schlachten die Hessen diesen Schatz weidlich aus. Auf der einen Seite ist das sicher eine kluge Strategie, die Sympathien weckt und vielleicht sogar die aktuellen Modelle ein bisschen auflädt. Auf der anderen Seite allerdings ist das auch ein gefährliches Spiel. Selbst der sportlichste Astra OPC wird kaum gegen das Opel GT Concept (2016) bestehen können und ganz egal wie der neue Insignia im nächsten Jahr aussieht – ein würdiger Erbe das alten und des neuen Monza wird auch er nicht. Denn je schöner die Träume, desto schnöder wirkt nach dem Aufwachen die Realität. Aber wer weiß: Vielleicht schafft es eine dieser Legenden ja doch zu neuem Leben. Schließlich hatte beim Experimental GT vor 50 Jahren auch niemand eine Serienfertigung im Sinn.

