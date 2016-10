Lamborghini Huracán Superleggera (2017): Neue Fotos

Der radikale Lamborghini Huracán Superleggera (2017) schreit seine V10-Power bei Testfahrten über den Nürburgring nur so heraus! Neue Fotos zeigen den Erlkönig bei weiteren Runden.



Mit dem nächsten Lamborghini Huracán Superleggera (2017) bereiten die Italiener die nächst höhere Windstärke vor. Bis es soweit ist, müssen wir uns aber erst mal mit neuen Bildern vom Superleggera-Prototypen auf Testfahrt am Nürburgring begnügen. Doch zusammen mit dem soundgewaltigen Video des Lamborghini Huracán Superleggera (2017) ergibt das eine interessante Mélange aus Ungeduld und Vorfreude. Das Sound-Gewitter hat seinen Ursprung im Heck des Lamborghini Huracán Superleggera (2017): Denn direkt hinter den mittig positionierten Endrohren wütet das gegenüber dem Serien-Huracán nochmals stärkere V10-Triebwerk, das auf einen deutlich erleichterten und damit auch puristischen Lamborghini Huracán Superleggera (2017) trifft. Auf dem Nürburgring hat Lamborghini übrigesn gleich zwei Prototypen getestet, was entweder bedeutet, dass der Huracán Superleggera in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt kommen wird, oder aber darauf hinweist, dass der Herrsteller den Lambo in verschiedene Modifikationen testet, um die beste für das finale Fahrzeug "herauszufahren".



Die zwei spezifischen Auspuffendrohre sind nur ein Indiz, die den Lamborghini Huracán Superleggera (2017) klar von seiner Basis unterscheidet. Äußerlich macht vor allem der immense Heckspoiler auf sich aufmerksam. Der Huracán Superleggera (2017) wird aber auch sonst an einer nochmals deutlich sportlicher gezeichneten Karosse zu erkennen sein. Vor allem aber dienen die Superleggera-Elemente der Aerodynamik und sollen für mehr Anpressdruck bei hohen Geschwindigkeiten sorgen. Um dem Mittelmotor-Sportler noch mehr Performance zu entlocken, wird der Lamborghini Huracán Superleggera (2017) ein noch konsequenter auf den Rennstrecken-Einsatz abgestimmtes Fahrwerk erhalten. Der Zehnzylinder im Heck wird – wie bereits angesprochen – nochmals stärker. Wir erwarten mindestens 640 PS! Das Gesamtpaket des Lamborghini Huracán Superleggera (2017) soll für deutlich niedrigere Rundenzeiten (hier am Nürburgring) sorgen. Wer hingegen nicht regelmäßig auf die Rennstrecke geht, darf sich dank des erheblich aggressiverem Sound auch im Alltag wie ein Rennfahrer fühlen.

Benny Hiltscher/Alexander Koch/Julian Islinger