Hyundai RN30: Autosalon Paris 2016 (Update!)

Auf dem Autosalon Paris 2016 schiebt Hyundai Performance N das Konzept des wahrlich extremen Hyundai RN30 ins Scheinwerferlicht. Der "Will haben"-Effekt ist angesichts der scharf gezeichneten Karosse garantiert!



Der Hyundai RN30 ist nicht zur Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober 2016) gekommen. Nein, er nahm die Messe direkt für sich ein ein. So brachial ist sein Auftritt! Sportlicher war ein Hyundai wohl noch nie: Dicke Backen macht die RN30-Studie, schaut aus LED-Scheinwerfern böse in die Welt und möchte am liebsten sofort aus dem Messerummel ausbrechen um auf der nächstbesten Rennstrecke Geschwindigkeitsrekorde zu brechen. Der in jeglicher Hinsicht extreme Hyundai RN30 ist die erste Studie der erst jüngst gegründeten Hyundai Performance-Division N – und soll natürlich den Serienableger Hyundai i30 N anteasern, der im kommenden Jahr in den Markt startet. Der fast zwei Meter breite und nur 1355 Millimeter hohe Hyundai RN30 entstand in Zusammenarbeit von Hyundai Motorsport, dem Hyundai Motor Europe Technical Center und der High Performance Division von Hyundai unter der Leitung von Albert Biermann. Der Hyundai-Chefentwickler hat es sich höchstpersönlich zur Aufgabe gemacht, der koreanischen Marke Dynamik einzuhauchen. Und das ist ihm zweifelsohne gelungen: In der Motorhaube des Hyundai RN30 giert ein riesiger Lufteinlass nach Luft, die Front trägt den neuen Kaskaden-Kühlergrill. Der große Heckspoiler und die mittig montierten weißen Keramik-Doppelauspuffrohre schließen den brutalen Auftritt des Hyundai RN30 ab. Mehr zum Thema: Das ist der neue Hyundai i30

Bildergalerie starten: Hyundai RN30

Hyundai N im Video:

Hyundai RN30 auf dem Autosalon Paris 2016

Die Optik des Hyundai RN30 hält, was sie verspricht: Unter der Haube werkelt ein Zweiliter-Benzindirekteinspritzer, der auch den kommenden Hyundai i30 N antreibt. Nur, dass er gegenüber Serie einen größeren Turbolader erhielt. Damit leistet das Triebwerk des Hyundai RN30 satte 380 PS und 451 Newtonmeter Drehmoment. Geschmiedete statt gusseiserne Bauteile am Motorblock sorgen für die nötige Standfestigkeit. Die Kraftübertragung des Hyundai RN30 Motors übernimmt über ein Doppelkupplungsgetriebe, die Kraftverteilung ein Allradantrieb. Der verfügt über ein elektronisches Sperrdifferential verfügt und somit das Drehmoment bedarfsgerecht an jedes der 19 Zoll großen Räder verteilt. Spurstabilität und Lenkpräzision des Hyundai RN30 profitieren am meisten davon. Im Innern sorgt ein integrierter Überrollkäfig den Fahrer, der in dem weit nach hinten versetztem Schalensitz haust, sobald er die Leistung des Hyundai RN30 von der Leine lässt. Kein Zweifel, mit dem RN30 macht die neu gegründete Hyundai Performance-Division auf dem Autosalon Paris 2016 deutlich auf sich aufmerksam! Mehr zum Thema: Alle Highlights auf dem Autosalon Paris 2016

Mehr zum Thema: Erste Fahrt im Hyundai i30 N (2017)

Alexander Koch