Ford Fiesta ST (2017): Erste Informationen

Die Neuauflage des Ford Fiesta ST (2017) soll noch stärker, schneller und spaßiger als ihr Vorgänger werden, aber weiterhin zu einem fairen Preis den Besitzer wechseln. Wie er aussehen könnte, zeigen aktuelle Entwürfe von X-Tomi Design.



Kaum ist die Neuauflage des Fiesta vorgestellt, steigt auch schon die Vorfreude auf den nächsten Ford Fiesta ST (2017). Die Sport-Version des Kleinwagens steht seit Jahren für großen Fahrspaß zu fairen Preisen und soll auch im Fall der Neuauflage ein echter Kracher werden. Dass wir uns auf einiges gefasst machen dürfen, wird schon beim Blick auf die Vorgänger deutlich: Mit bis zu 200 PS schickten die Kölner den Ford Fiesta ST auf die Piste, der Nachfolger wird 2017 sicher nicht langsamer. Zwar ist derzeit noch unklar, welcher Motor den schnellen Kleinwagen antreiben wird, aber eine gründlich aufgefrischte Version des 1,5 Liter großen Turbo-Vierzylinders ist sicherlich der heißeste Kandidat. Im Focus ist der Ecoboost-Motor bereits mit 182 PS und 240 Newtonmeter Drehmoment im Einsatz, für den Ford Fiesta ST (2017) dürften dem Turbo-Triebwerk noch einige zusätzliche Pferdestärken und Newtonmeter entlockt werden können. Dass Ford den 2,0 Liter großen Vierzylinder mit seinen größeren Leistungsreserven in den Fiesta bringt, ist nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich.

Bildergalerie starten: So könnte der Ford Fiesta ST (2017) kommen

Video: Fakten zum Ford Fiesta

Ford Fiesta ST (2017) kommt zu fairem Preis

Bereits zum Marktstart im Sommer 2017 ist der Ford Fiesta mit ST-Line erhältlich, das volle Sport-Programm wird aber nicht lange auf sich warten lassen. Bereits das für alle Motorisierungen erhältliche Sportpaket umfasst schärfer gezeichnete Schürzen an Front und Heck, einen schwarzen Kühlergrill, speziell gezeichneten Felgen und passende Seitenschweller. Im Innenraum sorgen Sportsitze, rote Akzente, Aluminium-Auflagen für die Pedalerie und ein am unteren Rand abgeflachtes Sportlenkrad für zusätzliche Dynamik. Für den Ford Fiesta ST (2017) dürfen wir noch etwas aggressiver gezeichnete Schürzen, eine auch optisch markante Abgasanlage mit kernigem Sound, Recaro-Sportsitze und natürlich ein besonders auf Performance getrimmtes ST-Sportfahrwerk erwarten. Dank des voraussichtlich mindestens 200 PS starken Motors wird der Top-Fiesta in weniger als sieben Sekunden auf Landstraßentempo beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von über 230 km/h erreichen. Doch auch wenn der Fiesta ST in dieser Hinsicht noch mehr Gas gibt als sein Vorgänger, sollen die Preise weiterhin fair kalkuliert werden: Wir rechnen mit einem Listenpreis von rund 21.000 Euro.

Benny Hiltscher