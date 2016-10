Ford Fiesta ST Fünftürer (2016): Erste Informationen

Erstmalig gibt es den Ford Fiesta ST Fünftürer (2016) auch in Europa, wie Ford UK auf seiner britischen Twitter-Seite bekannt gab. Bislang gab es das Spitzenmodell vom Ford-Kleinwagen lediglich in den USA mit fünf Türen, in Europa dagegen nur als sportlicheren, dadurch ...

Erstmalig gibt es den Ford Fiesta ST Fünftürer (2016) auch in Europa, wie Ford UK auf seiner britischen Twitter-Seite bekannt gab. Bislang gab es das Spitzenmodell vom Ford-Kleinwagen lediglich in den USA mit fünf Türen, in Europa dagegen nur als sportlicheren, dadurch aber auch unpraktischeren Dreitürer. Womit sich Ford hierzulande offenbar einige Türen zu Neuwagenkunden verschlossen hat: Laut Medienberichten erwartet der Autobauer nämlich, dass sich gut 25 Prozent der künftigen Käufer in Europa für den neuen Ford Fiesta ST Fünftürer (2016) entscheiden werden. Der ist bis auf die Karosserie – wie bereits vom normalen Ford Fiesta als Drei- und Fünftürer bekannt – identisch mit dem dreitürigen Fiesta ST. Bedeutet: Auch im Ford Fiesta ST Fünftürer (2016) werkelt der bekannte 1,6-Liter-Vierzylinder. Mehr zum Thema: Preis und Marktstart des Fiesta ST200 (2016)

25 Prozent sollen sich für Fiesta ST Fünftürer entscheiden

Der Turbobenziner generiert 182 PS und 240 Newtonmeter, mit denen der Kleinwagen in sportlichen 6,9 Sekunden auf Tempo 100 spurtet. In der Spitze schafft der Ford Fiesta ST 223 km/h! Den nochmals stärkere Fiesta ST200 bietet Ford hingegen auch weiterhin nur als Dreitürer an. Ob und in wie weit sich der Ford Fiesta ST Fünftürer (2016) in Preis und Ausstattungsdetails vom Dreitürer unterscheiden wird, hat Ford bislang noch nicht kommuniziert. Hier erwarten wir aber in Kürze ausführlichere Informationen! Doch so oder so sollten sich Interessierte schnell zum Kauf entscheiden, schließlich steht die neue Generation des Ford Fiesta bereits in den Startlöchern. Mehr zum Thema: So fährt sich der Ford Fiesta ST200 (2016)



Alexander Koch