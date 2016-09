ADAC Trentino Classic 2016: Verlosung

Vom 19. bis 23. September steht die Oldtimer-Wanderung ADAC Trentino Classic 2016 am Gardasee an. Schon seit März sind alle Plätze vergeben. Überraschung: AUTO ZEITUNG Classic Cars verlost exklusiv einen Teilnehmerplatz! Dazu spendieren wir Startgeld und Übernachtung. Ihr müsst lediglich mit Eurem eigenen Oldtimer anreisen. Das klingt verlockend? Im Video erfahrt Ihr, wie Ihr an der Verlosung teilnehmen könnt. Bis zum 6. September könnt Ihr Euch bewerben! Weitere Informationen zur Trentino Classic 2016 gibt es hier. (Informationen zu Gewinnspielen Bauer Media Group)

Mehr zum Thema: Alle Oldtimer-Treffen 2016

Lena Reuß