VW Beetle LSR: Geschwindigkeitsrekord

Ein speziell getunter VW Beetle hat auf dem großen Salzsee in Bonneville (Utah) im Rahmen des alljährlich im Hochsommer stattfindenden World of Speed Event-Events mit gemessenen 328 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Am Zweiliter-TSI wurden ...

Der VW Beetle LSR hat auf dem großen Salzsee in Bonneville (Utah) einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Mit knapp 330 km/h war der speziell aufgebaute Käfer so schnell unterwegs, wie noch kein anderer Beetle vor ihm.



Der VW Beetle LSR, ein speziell getuntes Fahrzeug, hat auf dem großen Salzsee in Bonneville (Utah) im Rahmen des alljährlich im Hochsommer stattfindenden World of Speed Event-Events mit gemessenen 328 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Am Zweiliter-TSI wurden unter anderem die Kolben, Nockenwellen, Pleuel und Zylinderköpfe modifiziert und den Regularien der Rennkommission angepasst. Der neue Turbolader schaufelt die Leistung des Aggregats auf 550 PS. Der VW Beetle LSR erreicht ein maximales Drehmoment von 571 Newtonmetern. Die Karosserie ist für den Rekordlauf deutlich abgesenkt worden. Weitere Anpassungen an die Extrembedingungen des Salzsees sind spezielle Räder und Reifen. Zur Traktionsverbesserung wurde ein Sperrdifferenzial verbaut. Als Sicherheitsmaßnahmen verfügt der VW Beetle LSR über einen Überrollkäfig, ein Feuerlöschsystem und einen Rennsitz mit Fünfpunktgurten. Um nach dem Rekordlauf eine maximale Bremswirkung zu erreichen, sind im Wagen zwei Bremsfallschirme installiert. Eingetragen und damit offiziell bestätigt ist die Rekordfahrt von der Utah Salt Flats Racing Association (USFRA). Es muss noch vermerkt werden, dass hier kein ultimativer Rekord gebrochen wurde, sondern "nur" der für den VW Beetle. Dennoch wurde ein recht protziger Name für den Rekordwagen gewählt: LSR steht für "Land Speed Record".

Bildergalerie: Der VW Beetle LSR

Sidney Hoffmanns VW Beetle im Video:

VW Beetle LSR stellt Geschwindigkeitsrekord auf

Der große Salzsee dient immer wieder als Kulisse für Geschwindigkeitsrekorde aller Art. Der spektakulärste war sicherlich der Rekordlauf des "Blue Flame" genannten Raketenautos, mit dem Gary Gabelich am 23. Oktober 1970 das erste Mal die 1000 km/h-Grenze für Landfahrzeuge knackte. Mittlerweile steht der Rekord bei 1228 km/h, aufgestellt von Andy Green im ThrustSSC am 15 Oktober 1997.

Mehr zum Thema: Volvo Truck mit Geschwindigkeitsrekord

Michael Strathmann