Ebenso mächtig wie die USA kommen auch seine Staatslimousinen daher. Das neue "Beast" (2017) wird an den Cadillac CT6 erinnern und mit armdickem Glas wie Panzerung den künftigen US-Präsidenten Trump schützen.



Der frisch gewählte und künftige US-Präsident Donald Trump zieht zeitgleich mit der neuen US-Staatslimousine "The Beast" im Weißen Haus ein. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, soll die Entwicklung des neuen Präsidentenautos – offizieller Name Presidential State Car – kurz vor ihrer Vollendung stehen. Im Datenblatt stehen neun Tonnen Gewicht, 20 Zentimeter starke Panzerung und Kosten je Stück von 1,5 Millionen US-Dollar. Ein Bild vom neun Tonnen schweren "The Beast"-Prototypen zeigt, wie die neue "Limo One" aussehend wird: An der Front erinnert die US-Staatslimousine an den Cadillac CT6, die neue Cadillac-Luxuslimousine. Hinten dagegen hat das neue "The Beast" mehr vom Escalade. Doch wie auch schon der Vorgänger wird sich auch diese US-Staatslimousine kaum im Portfolio von Cadillac einordnen lassen. Kein Wunder, ist das Präsidentenauto doch ein Spezialfahrzeug, dessen Entwicklung sich das Weiße Haus mutmaßlich 15 Millionen US-Dollar kosten ließ. Obendrauf kommen die Kosten für insgesamt zwölf Stück neue US-Staatslimousinen, die das Weiße Haus für strategische Punkte weltweit geordert haben soll. Mehr zum Thema: So fährt sich der Cadillac CT6



Cadillac-Limousine "The Beast" für Donald Trump

Auch wenn die Fakten der Geheimhaltung des Secret Service unterliegen, sind einige Details zum alten "Beast" bekannt geworden. So baut die auslaufende US-Staatslimousine auf einer Heavy-Duty-Plattform des Chevrolet Kodiak. Mit Allradantrieb, Reifen mit Notlaufeigenschaften und leistungsstarkem V8 ist die US-Staatslimousine für eine schnelle Flucht gewappnet. Schuss- und bombensichere Karosserie mit 127 Millimeter dickem Karbon und Titan sowie armdicken Scheiben schützen den US-Präsidenten sogar vor Angriffen mit der Panzerfaust. Die Panzerung wiegt derart schwer, dass die Tür der US-Staatslimousine ähnlich schwer wie die eines Boing 747 ist. Für den Fall eines Giftgasangriffs gibt es eine eigene Sauerstoffversorgung, für schwerwiegende Verletzungen des US-Präsidenten Blutvorräte. Diese und weitere Sicherheitsausstattungen, wie etwa ein Nachtsichtgerät, GPS-Tracking und Sateliten-Kommunikation, dürften sich auch in der neuen US-Staatslimousine "The Beast" wiederfinden. Nur das in ihm nicht mehr Barack Obama, sondern der frisch gewählte Donald Trump (Republikaner) Platz nehmen wird! Mehr zum Thema: Stahl und Keramik zum Schutz des US-Präsidenten



Alexander Koch