Corvette ZR1 (2018): Neue Fotos

Neue Fotos zeigen die extrem brutale Corvette ZR1 (2018), die nicht nur mit ihrem riesigen Heckflügel Aufsehen erregt. Die schnellste Stingray aller Zeiten soll von einem Biturbo-V8 angetrieben werden.



Unter schwerer Tarnung verbirgt sich eine der radikalsten Neuheiten der nächsten Monate: Die Corvette ZR1 (2018) wird von Chevrolet unter Hochdruck weiterentwickelt, um es schon bald mit den schnellsten Supersportwagen überhaupt aufnehmen zu können. Die schärfste Variante der Corvette C7 Stingray verfügt über einen riesigen Heckflügel und auch an der Front ist eine eher an Motorsport als an Serienfahrzeuge erinnernde Aerodynamik erkennbar. Zwar wird die Corvette ZR1 (2018) genau wie ihre Vorgänger mit Straßenzulassung erhältlich sein, ihre eigentliche Bestimmung ist aber die Zeitenjagd auf der Rennstrecke. Dabei ist von der Über-Stingray alles zu erwarten, nur keine halben Sachen: Schon bisher stand die ZR1 für atemberaubende Performance, besonders gemessen am vergleichsweise moderaten Preis. Und es versteht sich von selbst, dass die Neuauflage 2018 alle Zutaten für noch schnellere Rundenzeiten an Bord haben soll. Eine dieser Zutaten wütet unter der stark konturierten Motorhaube, klingt unüberhörbar nach acht Zylindern und wird allem Anschein nach von zwei Turboladern unter Druck gesetzt – was für Chevrolet-Fans durchaus revolutionären Charakter hat, schließlich gingen die Top-Corvettes bisher stets mit Kompressor-Triebwerk an den Start.

Dass die Amerikaner der Corvette ZR1 (2018) neben einem stärkeren Antrieb mit voraussichtlich knapp 700 PS auch ein noch kompromissloser auf Rennstrecken-Performance abgestimmtes Fahrwerk verpassen werden, liegt in der Natur der Sache. Mit der Bestzeit im Contidrom hat schon die aktuelle Z06 bewiesen, dass die Zeiten der Konzentration auf Längsdynamik und Sound längst der Vergangenheit angehören. Ein im Windkanal erprobtes Aerodynamik-Paket mit großem Frontsplitter und unübersehbarem Heckflügel – die ersten Prototyp hatten am Heck lediglich die Befestigungs-Streben, aktuelle Fotos zeigen den ganzen Spoiler – sorgt für erheblich mehr Anpressdruck an beiden Achsen und trägt so dazu bei, dem Topmodell noch höhere Kurvengeschwindigkeiten zu ermöglichen. In Summe sollten die genannten Maßnahmen dafür sorgen, dass die Corvette ZR1 auch auf der Nürburgring Nordschleife ein dickes Ausrufezeichen setzen kann: Schon der Vorgänger meisterte die Grüne Hölle laut Chevrolet in unter 7:20 Minuten!

