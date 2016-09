BMW M4 Facelift (2017): Neue Fotos (Update!)

Neue Fotos zeigen das BMW M4 Facelift (2017) auf Testfahrt. Der Sportler rauscht mit verbesserter Aerodynamik, neuer Lichttechnik und wohl auch einer Leistungssteigerung auf 450 PS in die zweite Lebenshälfte!



Gut drei Jahre nach dem Debüt überarbeitet die M GmbH den BMW M4 (2017)! Neueste Erlkönig-Fotos zeigen die durchtrainierte Variante der BMW 4er-Reihe nur noch mit leichter Tarnung. Wer genau hinsieht, kann einige spannende Veränderungen entdecken. Natürlich wird der BMW M4 (2017) durch die Modellpflege kein völlig neues Auto: Doch steht neben der Optik natürlich die Technik im Fokus. Und wie der Erlkönig verrät, dürfen sich M4-Fahrer in dieser Hinsicht auf spürbare Fortschritte freuen: Die Frontschürze ist im unteren Bereich nicht ohne Grund getarnt, hier ist offenbar ein neuer Splitter geplant und soll für zusätzlichen Anpressdruck an der Vorderachse sorgen. Anders als beim extrem sportlichen und streng limitierten Sondermodell M4 GTS wird der Frontsplitter beim BMW M4 Facelift (2017) allerdings nicht ausfahrbar sein – und somit stets im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung bleiben. Eine lediglich auf abgesperrter Strecke zulässige Lösung wie das Spoiler-Schwert des GTS würde für den regulären M4 keinen Sinn ergeben, weil die große Mehrheit der Kunden das Fahrzeug ausschließlich im öffentlichen Straßenverkehr nutzt. Mehr zum Thema: Facelift-M4 Basis für Clubsport-Variante?

Erste Fotos zeigen BMW M4 Facelift (2017)

An das Topmodell GTS erinnern auch die Felgen des erwischten BMW M4 Facelift (2017). Allerdings werden die auffälligen Räder mit den orangen Akzenten für das spätere Serienfahrzeug des M4 Facelifts (2017) nicht erhältlich sein. Das gilt auch für die Hightech-Rückleuchten des GTS, denn die OLED-Technik ist für einen Einsatz in der Großserie derzeit noch zu kostenintensiv. Der BMW M4 Facelift (2017) wird folglich an Front und Heck die gleichen Leuchten verwenden wie die schwächeren Varianten des BMW 4er Facelift, das wir kürzlich ebenfalls in München erwischt haben. Noch unklar ist, ob der BMW M4 (2017) auch unter der Haube aufgefrischt wird. Dass die bisher optional erhältlichen 450 PS für den Biturbo-Reihensechszylinder zum neuen Standard werden und die 431 PS starke Basis-Ausführung in den Ruhestand schicken, ist mit Blick auf die teilweise über 500 PS starke Konkurrenz durchaus denkbar. Neben dem Coupé werden auch das M4 Cabrio und die technisch identische M3 Limousine von den Maßnahmen der Modellpflege profitieren. Mit dem Marktstart des BMW M4 Facelift ist im Frühjahr 2017 zu rechnen. Mehr zum Thema: BMW 4er erhält ein Facelift

