Alfa Romeo Stelvio: LA Auto Show 2016 (Update!)

Die LA Auto Show 2016 (18. bis 27. November) wird zur großen Bühne für die Weltpremiere des Alfa Romeo Stelvio (2017). Das Mittelklasse-SUV setzt voll auf Dynamik.



Die Silhouette des Alfa Romeo Stelvio (2017) haben die Italiener schon enthüllt, auf der L.A. Auto Show 2016 (18. bis 27. November) fallen endlich alle übrigen Hüllen. Von den Erlkönigen kann man das derzeit noch nicht behaupten, stattdessen sind die Prototypen auch wenige Wochen vor der Weltpremiere mit starker Tarnung unterwegs. Doch wer will es Alfa Romeo verdenken, schließlich ist der Stelvio das erste SUV der Marke und dürfte daher die eine oder andere neue Design-Lösung unter dem Tarnkleid tragen. Unverkennbar dürfte dennoch die Nähe zur Giulia sein, denn die Mittelklasse-Limousine dient als technische Vorlage für das SUV und liefert auch die grundlegende Architektur für den Stelvio. Die schmalen Scheinwerfer wirken an der wuchtigen Front des Offroaders noch sportlicher, am Heck sind bereits riesige Endrohre erkennbar – kein Zweifel, der Alfa Romeo Stelvio (2017) nimmt mit seinem Design die Premium-Sportler unter den Mittelklasse-SUV ins Visier. Um hier bestehen zu können, wird es weder an einer sportlichen Fahrwerksabstimmung noch an starken Motoren mangeln. Mehr zum Thema: Alfa Romeo Mito erhält ein Facelift

Bildergalerie: Alfa Romeo Stelvio (2017)

Alfa Romeo Giulia im Video:

Alfa Romeo Stelvio kommt zur LA Auto Show 2016

Das passt auch zur Namensbedeutung des Alfa Romeo Stelvio (2017), der intern lediglich Tipo 949 D-SUV genannt wird. Die Bedeutung des Begriffs "Stelvio" offenbart sich vorrangig Italienern: Stelvio steht nämlich für einen Gebirgspass in Norditalien, der vom früheren Top-Gear-Team als einer der schönsten Strecken der Welt betitelt wurde. Die Symbolkraft des Namens Stelvio ist somit klar: Im Sinne von Alfa Romeo soll das neue SUV Stelvio (2017) für nicht weniger als pure Fahrdynamik stehen. Es ist ein ehrgeiziges wie ambitioniertes Ziel, schließlich wagt sich Alfa erstmals ins Gelände und will sich damit ab Anfang 2017 ein Segment erschließen, das in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt hat. Unter der Haube des Stelvio (2017) werden sowohl Vier- als auch Sechszylinder zum Einsatz kommen, natürlich sind für europäische Kunden auch Diesel geplant. Die Speerspitze des Alfa Romeo Stelvio (2017) wird aller Voraussicht nach der 2,9-Liter-V6 für das Topmodell Quadrifoglio bilden, den wir bereits aus der Giulia QV kennen. Mehr zum Thema: Alfa überarbeitet die Giulietta

Erste Eindrücke vom Innenraum des Alfa Romeo Stelvio

Wie es im Innenraum des Alfa Romeo Stelvio (2017) aussehen wird, zeigt ein kürzlich in Turin am Straßenrand geparkter Prototyp. Trotz der Spiegelungen und verschiedenen Abdeckungen lassen sich einige Parallelen zum Innenraum der Giulia gut erkennen: Das fahrerorientierte Cockpit, der Dreh-/Drücksteller (Alfa Rotary Pad) und – so sieht's jedenfalls aus – der Alfa DNA Pro-Fahrdynamikregeler kommen uns bereits bekannt vor. Mutmaßlich gesellt sich auch ein über acht Zoll großes Display hinzu, um den Fahrer mit zeitgemäßen Infotainment-Funktionen zu versorgen.

Benny Hiltscher/Alexander Koch