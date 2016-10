Opel SUV (2019): Erste Fotos (Update!)

Haben wir hier das neue Opel SUV als Erlkönig erwischt? Ab 2019 soll es auf dem SUV-Markt mitmischen. Das neue SUV-Flaggschiff aus Rüsselsheim könnte Opel Omega X heißen.



Erlkönig-Fotos könnten das neue Opel SUV (2019) zeigen: Dafür spräche nicht nur die Opel-Formensprache, sondern auch das Rüsselsheimer Kennzeichen. Schon 2019 könnte es als Opel Omega X auf den Markt kommen. Der Name käme nicht von ungefähr, schließlich wartet der beliebte Opel Omega (bis 2003 gebaut) noch auf einen Nachfolger. Mit dem zusätzlichen "X" im Namen möchte Opel in Zukunft seine SUV-Modelle von der restlichen Modellpalette abheben. Wie die wohl ersten Fotos des Opel SUV (2019) zeigen, ähnelt die Front stilistisch dem frisch vorgestellten Ampera-e: schmale Scheinwerferbände und ein großer Kühlergrill. Beides lässt sich trotz üppiger Tarnung schon gut erkennen. Ob das SUV tatsächlich ohne drittes Seitenfenster kommt oder doch eine massive C-Säule erhält, bleibt abzuwarten. Am Heck lassen sich nur Vorserien-Rückleuchten ausmachen, doch dürften Rücklichter mit LED in Bumerangform als gesetzt gelten. Sollte es sich hier tatsächlich um das Opel-SUV Omega X (2019) handeln, fiele die Dachlinie nicht allzu sehr ab: Schließlich müssen auch hinten ausgewachsene Leute bequem sitzen können. Mehr zum Thema: 80 Jahre Opel Kadett und Astra

Neues SUV-Flaggschiff Opel Omega X (2019)

Die Technik stellt die Konzernplattform – "Epsilon II" genannt – bereit. Sie hat sich bereits bei Modellen wie dem Opel Insignia, Buick LaCrosee oder Chevrolet Malibu bewährt. Daher wird der neue Opel Omega X (2019) mit großer Sicherheit weltweit auch als Vauxhall und Buick vertrieben. Motorenseitig ließ Opel noch nichts verlauten, dafür ist bereits eine der technischen Finessen des Opel Omega X (2019) bekannt: Das SUV wird ziemlich sicher das LED-Matrix-Licht erhalten, das Opel "IntelliLux" nennt. Mit dem neuen Premium-SUV möchte Opel seine mit dem Mokka X bislang sehr übersichtliche SUV-Palette erweitern und der Insignia-Baureihe ein Topmodell an die Seite stellen. Das neue Opel SUV vertritt die Rüsselsheimer nach Einstellung des Antara im Frühjahr 2015 bis spätestens 2019 wieder im Bereich des vollwertigen SUV. Mehr zum Thema: Der neue Opel Corsa F (2018)



Alexander Koch/az