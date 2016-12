VW Up GTI (2018): Erste Informationen

Zum Modelljahr 2018 soll der mit 90 PS bislang stärkste VW Up von einem noch sportlicheren Modell auf Platz zwei verdängt werden: dem VW Up GTI. Die Wolfsburger zeigen das neue Topmodell des City-Flitzers schon jetzt auf Testfahrt in Südafrika!



Erst kürzlich erhielt der kleinste Volkswagen ein Facelift, jetzt überraschen die Wolfsburger mit einer weiteren Neuigkeit: 2018 soll der VW Up GTI kommen. Dann macht dem City-Flitzer ein Einliter-Dreizylinder mit 115 PS und 200 Newtonmeter maximalem Drehmoment Dampf unter der Haube. Bei dem rund eine Tonne schweren Up GTI sorgt das Triebwerk für mächtig Vortrieb. In 8,8 Sekunden soll er von Null auf 100 jagen und eine Spitzengeschwindigkeit von 192 km/h erreichen. Das ist gut ein Viertel mehr Leistung als bei der aktuell stärksten Variante des VW Up mit 90 PS. Um den VW Up GTI (2018) noch etwas mehr Würze zu verleihen, steht er außerdem auf einem neuen Fahrwerk mit etwas breiterer Spur und kommt mit einer etwas bulligeren Optik. Weitere neue Komponenten wie Bremsen und Lenkung wurden vom größeren Bruder Polo entliehen. Auf Testfahrt in Südafrika konnte der VW Up GTI (2018) seine neuen Kräfte das erste Mal unter Beweis stellen.



VW Up GTI startet 2018

Beim Interieur des VW Up GTI (2018) darf man natürlich auf das GTI-typische Design mit karierten Sportsitzen hoffen. Dazu wird wohl auch im Gran-Turismo-Up das neue Infotainment aus dem aktuellen Faceliftmodell geben. Zu den Preisen für den VW Up GTI (2018) verrät man in Wolfsburg noch nichts. Es ist aber davon auszugehen, dass er über dem des aktuellen 90-PS-Spitzenmodells Up beats mit 14.600 Euro liegen wird. Der Preis für den Basis-Up startet nach dem Facelift bei 9.975 Euro.

Lena Reuß