Viele technische Highlights im VW Golf 7 R Facelift (2016), das mit LED-Licht, neuen Assistenzsystemen und top aktuellem Infotainment samt Gestensteuerung kommt. Marktstart ist wohl noch in diesem Jahr!



Außenspiegel in Alu-Optik, dynamische Schweller und vierflutige Auspuffanlage: Ganz klar, hier ist uns das VW Golf 7 R Facelift (2016) vor die Linse gefahren. Bei Tests in den Alpen ist gut zu erkennen, dass sich an den Grundzügen des VW Golf 7 auch mit dem Facelift nichts ändert. Nur die Front des VW Golf 7 R Facelift (2016) ist abgedeckt, daher auch dort die größte Änderung zu erwarten. Wir gehen von einer – VW-typisch zurückhaltend – neu gestalteten Frontstoßstange, einem geändertem Kühlergrill und neuen Frontscheinwerfern aus. Mit dem Facelift erhalten alle Varianten des Golf 7 die Option auf LED-Scheinwerfer, die bislang nur für GTE und e-Golf zur Verfügung standen. Beim VW Golf 7 R Facelift (2016) wird die neue Lichttechnik wohl sogar Teil der Serienausstattung. Einmal beim Thema Leuchten fällt auf: Auch die Rückleuchten wurden überarbeitet und präsentieren sich in einer neuen Leuchtengrafik. Damit ist das Kapitel "Karosserie" beim VW Golf 7 R Facelift (2016) allerdings auch schon abgeschlossen. Weitere Neuerungen finden sich unterm Blech. Mehr zum Thema: Erste Fotos vom VW Golf 7 Facelift

Golf 7 R Facelift mit neuem Infotainment

Im Interieur des Golf 7 R Facelift (2016) erwarten wir serienmäßig das Digitaltacho vom VW Passat, in schwächeren Ablegern des Golf 7-Facelifts wohl nur gegen Aufpreis zu haben. Ebenfalls Einzug erhält ein komplett überarbeitetes Infotainment-System, gut zu erkennen am neuen, 9,2 Zoll großen Display. Das erhält wohl die mit der Studie VW Golf R Touch vorgestellte Gestensteuerung: Näherungssensoren erkennen die Hand vor dem Bildschirm und erlauben die Steuerung ohne Berührung des Bildschirms. Das neue Infotainment-System im VW Golf 7 R Facelift (2016) ermöglicht die Integration des Smart- und I-Phones und dessen Inhalte per Mirror Link auf dem Bildschirm abzuspielen. Hinzu kommt ein Navi, das auf Staudaten in Echtzeit zugreifen kann. Mit dem Facelift des VW Golf 7 soll der Kassenschlager außerhalb der Ortschaften zudem selbstständig lenken, Gas geben und bremsen können. Ob auch der Motor beim VW Golf 7 R Facelift (2016) eine Überarbeitung erfährt, ist uns nicht bekannt. Doch erscheinen 300 PS auch für die zweite Lebensphase des Golf 7 noch ausreichend, um auf Augenhöhe mit der Konkurrenz zu sein. Den Marktstart des VW Golf 7 R Facelift (2016) erwarten wir Ende des Jahres, kurz nach der Präsentation des überarbeiteten Basismodells. Die Preise für den Golf 7 R steigen allenfalls moderat, beginnen also bei rund 40.000 Euro (Fünftürer). Mehr zum Thema: Nächste Generation des VW Golf

Alexander Koch