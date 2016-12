Außenspiegel in Alu-Optik, dynamische Schweller und vierflutige Auspuffanlage: Ganz klar, das ist das VW Golf 7 R Facelift. Aber auch mit der Modellpflege ändert sich an den Grundzügen des VW Golf 7 R nichts. Nur die Front des VW Golf 7 R Facelift ...

Viele technische Highlights im VW Golf 7 R Facelift (2017), das mit LED-Licht und aktuellem Infotainment samt Gestensteuerung kommt. Jetzt startet der starke Golf zum Preis ab 40.675 Euro durch!



Außenspiegel in Alu-Optik, dynamische Schweller und vierflutige Auspuffanlage: Ganz klar, das ist das VW Golf 7 R Facelift (2017). Aber auch mit der Modellpflege ändert sich an den Grundzügen des VW Golf 7 R nichts. Im Wesentlichen erhielt nur die Front des VW Golf 7 R Facelift (2017) eine neu gestaltete Frontstoßstange und neue LED-Scheinwerfer. Schließlich gibt mit dem Facelift in allen Varianten des Golf 7 die Option auf LED-Scheinwerfer, die bislang nur für GTE und e-Golf zur Verfügung standen. Beim VW Golf 7 R Facelift (2017) ist die neue Lichttechnik sogar Teil der Serienausstattung. Einmal beim Thema Leuchten, fällt auch auf: Auch die Rückleuchten wurden überarbeitet und präsentieren sich in einer neuen Leuchtengrafik. Damit ist das Kapitel "Karosserie" beim VW Golf 7 R Facelift (2017) allerdings auch schon abgeschlossen. Weitere Neuerungen finden sich hingegen unterm Blech: Das Interieur des Golf 7 R Facelift (2017) erhält das Digitaltacho vom VW Passat. Ebenfalls Einzug erhält ein komplett überarbeitetes Infotainment-System, gut zu erkennen am neuen, 9,2 Zoll großen Display. Mehr zum Thema: Das VW Golf 7 Facelift

Preis: Golf 7 R Facelift (2017) ab 40.675 Euro

Das neue Infotainmentystem ist über die mit der Studie VW Golf R Touch vorgestellten Gestensteuerung zu bedienen: Näherungssensoren erkennen die Hand vor dem Bildschirm und erlauben die Steuerung ohne Berührung des Bildschirms. Es ermöglicht zudem die Integration des Smart- und Iphones und dessen Inhalte per Mirror Link auf dem Bildschirm abzuspielen. Hinzu kommt ein Navi, das auf Staudaten in Echtzeit zugreifen kann. Auch der Motor des VW Golf 7 R Facelift (2017) kriegt sein Fett weg und erstarkt um zehn PS und 20 Newtonmeter auf 310 PS sowie 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit soll das Golf 7 Facelift (2017) laut Datenblatt in nur 4,6 Sekunden auf Tempo 100 starten – serienmäßigem Allradantrieb sei Dank. Ab sofort ist der VW Golf 7 R Facelift (2017) zu Preisen von 40.675 Euro für das dreitürige Golf 7 R Facelift (2017) mit Handschaltung sowie 44.800 Euro für das Golf 7 R Facelift Variant (2017) konfigurierbar. Mehr zum Thema: Infos zum VW Golf 8

Alexander Koch