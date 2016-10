VW Golf 7 Facelift (2016): Premiere (Update)

Das VW Golf 7 Facelift wird Anfang November 2016 präsentiert! Neue Bilder verraten das Design des neuen Golf als Basisversion, sowie als GTI und Variant präsentiert.



Das VW Golf 7 Facelift wird in der Woche vom 7. bis 13. November 2016 seine Premiere feiern. Das gab Volkswagen nun bekannt. Vorab aber tauchten unter anderem auf der Plattform Autoblog.nl Bilder auf, die das Design des neuen Golf als Basisversion, GTI und Variant vorwegnehmen. Trotz vieler Neuerungen, bleibt sich der Golf optisch treu. Lediglich Scheinwerfer, Rückleuchten und Stoßfänger passt VW der aktuellen Designlinie an. Die bislang dem Golf GTE und e-Golf vorbehaltenen LED-Scheinwerfer sind mit dem VW Golf 7 Facelift (2016) dann für alle Derivate erhältlich. Auch im Innenraum frischt VW seinen Tausendsassa auf, bleibt aber auch dort zurückhaltend. Optional hält der Digitaltacho vom VW Passat Einzug, der bei GTI und R sogar Serie sein wird. Darüber hinaus bietet VW für das 7er-Upgrade das neue Infotainment-Paket mit 9,2 Zoll großem Bildschirm, Smartphone-Integration, Mirror Link und der schon in der Studie VW Golf R Touch vorgestellten Gestensteuerung an. Die Fotos des Innenraums zeigen bereits das großee Display, das im Vergleich zu den Bildschirm-Optionen beim Vorgänger deutlich in die Breite gewachsen ist und jetzt im Format 16:9 kommt. Das Interieur des GTI ist jedoch mit der kleineren Bildschirm-Variante ausgestattet.

Bildergalerie: VW Golf 7 Facelift (2016)



Fakten zum VW Golf im Video:

VW Golf 7 Facelift im November 2016

Näherungssensoren erkennen die Hand vor dem Bildschirm, sodass der Fahrer mit Wisch-Gesten das Radio bedienen kann. Das ermöglicht übrigens auch, den Bildschirm mit Funktionskacheln frei zu programmieren. Sowieso soll das VW Golf 7 Facelift (2016) beim Thema "Connected Car" auf Höhe der Zeit sein. Daher wird die aufgefrischte 7. Generation auch Staudaten in Echtzeit ins Navi einspielen können. Außerdem kann der Golf außerhalb der Ortschaften selbstständig lenken, Gas geben und bremsen. Erfreulich: Trotz aller Neuerungen bleiben die Preise des VW Golf nach unseren Informationen auch nach dem Facelift stabil. Mehr zum Thema: VW Golf R Touch auf der CES

Lena Reuß/Alexander Koch