Subaru WRX STI Facelift (Preis): Detroit Auto Show 2017

Eine bessere Serienausstattung, mehr Assistensysteme und vor allem einen günstigeren Preis bringt das Update des Subaru WRX STI mit zur Detroit Auto Show 2017. Was Antrieb und Design angeht, bleibt sich der Allradler jedoch treu.



Das neue Jahr startet für den Subaru WRX STI auf der Detroit Auto Show 2017 (8. bis 22. Januar). Vorgestellt wird jedoch nur die neue US-Version, mit leicht nachgeschärfter Frontpartie und neuer Top-Motoriesierung. Für den US-WRX gibt's in der sportlichsten STI-Variante nämlich satte 309 PS Leistung, während wir uns hierzulande noch mit 300 PS begnügen dürfen. In Deutschland bekam der WRX STI bereits zum neuen Modelljahr ein Upgrade, womit die Limousine mit Startpreisen von 41.550 Euro direkt etwas günstiger wird (zuvor 41.900 Euro) und das trotz der Modernisierung. Wer die Veränderungen jedoch äußerlich sucht, wird enttäuscht, denn das Design des Subaru WRX STI (2017) bleibt wie gehabt. Daher spricht auch Subaru statt von einem Facelift lieber von einer "Aufwertung". Und diese bezieht sich insbesondere auf den Innenraum. Hier werden mit einem 7-Zoll-Touchscreen, Digitalradio, Sportlenkrad, Klimaautomatik, elektrischen Fensterhebern vorn und hinten sowie Lederschaltknauf neue Standards gesetzt. Optisch erkennt man den aufgefrischten Subaru WRX STI (2017) vor allem am neuen Dachhimmel, der ist nämlich jetzt aus hellem Jersey. Die Sportsitze mit Alcantara-Bezügen betonen die Sportlichkeit des WRX STI auch im Innenraum. Neben der Basisausstattung "Active" bietet Subaru das Topmodell "Sport" zu Preisen ab 46.350 Euro an. Hier kommen mit dem Facelift allerhand Unterstützer wie Fernlicht-, Spurwechsel- sowie Totwinkel- und Querverkehrassistent dazu. Wer eine Leder-Innenausstattung oder Metallic-/Perleffektlackierung wünscht, muss jeweils einen Aufpreis zahlen.

Subaru WRX STI auf Detroit Auto Show 2017

Mit dem Update des Subaru WRX STI (2017) gibt es jetzt serienmäßig eine Brembo-Bremsanlage. Mit belüfteten 17-Zoll-Bremsscheiben sorgt sie für optimale Verzögerung. Motorseitig ändert sich beim Subaru WRX STI Facelift nichts: Für Vortrieb sorgt nach wie vor ein 2,5-Liter-Boxermotor mit vier Zylindern und 300 PS. Die 407 Newtonmeter maximales Drehmoment liegen ab 4000 Umdrehungen an und ermöglichen einen Sprint auf 100 km/h in 5,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 255 km/h elektronisch abgeregelt. Die versteifte Karosserie und das straffe Fahrwerk betonen die Rallye-Qualitäten des Japaners. Dabei kann der Fahrer des Subaru WRX STI (2017) zwischen den Fahrmodi "Intelligent", "Sport" und "Sport Sharp" wählen und das Fahrverhalten an die jeweilige Fahrsituation anpassen. Mehr zum Thema: Alle Highlights der Detroit Auto Show 2017



Lena Reuß