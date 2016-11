Renault Twingo GT (2016): Preis (Update)

Der Renault Twingo GT (2016) ist die sportliche Variante des kleinen Stadtflitzers und wird in Deutschland zu einem Preis ab 15.490 Euro in den Handel kommen.

Klein aber oho: Der Renault Twingo GT (2016) kommt mit 110 PS und einem Drehmoment von 170 Newtonmetern. Renault gibt den Preis mit 15.490 Euro an.



Der Renault Twingo GT (2016) ist die sportliche Variante des kleinen Stadtflitzers und wird in Deutschland laut Renaults zu einem Preis ab 15.490 Euro in den Handel kommen. Und was bekommt man dafür? Der 110 PS starke 0,9-Liter-Turbomotor mit einem Drehmoment von 170 Newtonmeter im Heck bringt den Kleinwagen mit drei Zylindern schnell auf Touren. Das Aggregat basiert auf dem TCe-90-Benziner aus der ENERGY-Baureihe, der sich bereits in anderen Modellen aus dem Hause Renault-Nissan bewährt hat. Für den Renault Twingo GT (2016) wurden lediglich der Ansaugtrakt sowie die Motorsteuerung überarbeitet.

Bildergalerie: Renault Twingo GT (2016)

Renault Twingo II im Video:

Preis: Renault Twingo GT (2016) etwa 15.490 Euro

Passend zum Fließheck wurde dem Renault Twingo GT (2016) ein neues, tiefergelegtes Fahrwerk mit optimiertem ESP verpasst sowie eine Lenkung mit variabler Übersetzung, die ein präziseres Handling ermöglichen soll. Auch das Getriebe wurde mit einer kürzeren Abstufung an den sportlichen Stil des Twingo GT (2016) angepasst. Äußerlich ist der Twingo GT schon durch seine Farbe Magma-Orange ein Eyecatcher. Die Längsstreifen auf dem Dach sowie das Design der Räder wurden an die Renault-Studie Twin’Run von 2013 angelehnt. 17-Zoll-Räder, der Lufteinlass auf der linken Seite und die doppelten Auspuffrohre betonen den Charakter des kompakten Sportlers. Zu Fahrleistung, Verbrauch und Preis des Twingo GT macht Renault bisher keine Angaben.

Lena Reuß/Julian Islinger