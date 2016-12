Mercedes-AMG E 63 Coupé (2017): Erste Informationen

Premiere! Zum allerersten Mal gibt es auch das Mercedes-AMG E 63 Coupé (2017), das höchstwahrscheinlich mit dem von der Limousine bekannten Vierliter-V8 und bis zu 612 PS daherkommen wird!



Kaum ist das Serienmodell vorgestellt und für die Detroit Auto Show 2017 (8. bis 22. Januar) angekündigt, kursieren erste Illustrationen zum Mercedes-AMG E 63 Coupé (2017). Immerhin das erste Mal, dass sich Affalterbach auch um die Leistungssteigerung des Dreitürers kümmern darf. Wuchs schon der zivile Bruder gegenüber dem Vorgänger um zehn Zentimeter in die Länge und um sieben Zentimeter in die Breite, dürfte das Mercedes-AMG E 63 Coupé (2017) nochmals breiter werden und dadurch deutlich stämmiger auftreten. In typischer AMG-Manier mit großem Kühlerschlund, breiter Spur und per Sportfahrwerk in Richtung Asphalt korrigiert sowie mit allerlei schwarzen Akzenten versehen. Als 63er dürfte der von der E-Klasse Limousine bekannte Vierliter-V8 mit satten 571 oder 612 PS (S) unter der Haube wummern, je nach Ausführung mit 750 oder 850 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Mehr zum Thema: So kommt das E-Klasse Cabrio

Bildergalerie starten: Mercedes-AMG E 63 Coupé (2017)

Mercedes E-Klasse Coupé (2017) im Video:

Kommt das Mercedes-AMG E 63 Coupé schon 2017?

Durchaus möglich, dass das Mercedes-AMG E 63 Coupé (2017) den Allradantrieb 4Matic erhält. Genauso aber, dass er der Limousine vorbehalten bleibt. Nicht zuletzt entscheidet der Vierradantrieb darüber, ob das leichtere Mercedes-AMG E 63 Coupé (2017) den 3,5-sekündigen Sprint auf Tempo 100 des schwereren E 63 S unterbieten kann. In der Spitze sind bis zu 300 km/h möglich, sofern beim Kauf das AMG Driver's Package geordert wurde, dass die elektronische Beschränkung auf 250 km/h aufhebt. Im Interieur hebt sich das E-Klasse Coupé durch neu designte Luftausströmer und sportlichere Sitze von seiner technischen Basis ab. Ob das Mercedes-AMG E 63 Coupé hier noch exklusiver werden darf oder wie die Limousine Carbon-Dekor und blaue Akzente bei sonst schwarz gehaltenem Interieur erhält, bleibt genauso offen wie der Markstart des AMG E 63 Coupé. Doch könnte es schon gut ein Jahr nach Debüt des E-Klasse Coupé bei den Händlern stehen – und macht das AMG-Angebot bei der E-Klasse so vielfältig wie noch nie! Mehr zum Thema: So fährst sich der AMG E 63 S

Mehr zum Thema: Alle Infos zum E-Klasse Coupé

